El prontuario del femicida de San Antonio de Areco: fue condenado por el crimen de "La Clotta" Lanzetta

El brutal femicidio de Florencia Revah en San Antonio de Areco reveló un oscuro antecedente en la historia criminal de su asesino, Esteban Alejandro Suárez. El femicida, que disparó tres veces contra su expareja antes de suicidarse, había sido condenado años atrás por el homicidio del empresario y relacionista público Claudio "La Clotta" Lanzetta.

Este fue el lugar donde Suárez mató a Florencia Ravah Hallaron una pareja muerta en San Antonio de Areco El crimen de Lanzetta en 2001 Lanzetta fue asesinado en octubre de 2001 en su departamento de la calle Juncal, en el barrio de Recoleta, durante un encuentro con varios jóvenes oriundos de Tigre. Según la investigación judicial, los atacantes buscaban robarle dinero en efectivo y la clave de su tarjeta bancaria. El caso, caratulado como robo a mano armada calificado por homicidio, fue investigado por la jueza Silvia Ramond y concluyó en una condena en 2003 dictada por el Tribunal Oral N°4.

En aquel juicio, Marcos Germán Araujo recibió 15 años y cinco meses de prisión como autor de los disparos, Matías Ezequiel Elorza fue condenado a 13 años, y Esteban Suárez a 10. Tras cumplir su pena en un penal federal, Suárez recuperó la libertad, pero volvió a reincidir en episodios de violencia.

claudio lanzetta y las modelos Claudio "La Clotta" Lanzetta junto a Daniela Cardone. Archivo En 2019, fue denunciado por otra expareja tras atacarla en una estación de servicio de Escobar, donde trabajaba. La tomó del cuello y la amenazó con cortarle la cara con un cuchillo si no retomaba la relación. Por aquel episodio, fue condenado por violencia de género, lesiones agravadas y amenazas, permaneciendo preso hasta junio de 2020.

Un año después, Florencia Revah lo denunció por violencia. Pese a los antecedentes, Suárez permanecía en libertad y terminó concretando el femicidio que conmociona a la ciudad de San Antonio de Areco. Tras asesinarla de tres disparos, el hombre se suicidó, cerrando un historial marcado por delitos violentos y reincidencias.