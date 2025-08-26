Quién era Florencia Revah, la mujer que habría sido asesinada por su pareja en San Antonio de Areco

La mujer de 32 años y su pareja fueron hallados sin vida dentro de un auto tiroteado en San Antonio de Areco.

Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, donde una pareja fue hallada muerta dentro de un auto tiroteado. La provincial hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un femicidio seguido de suicidio.

Video: así se encontraba el auto de la pareja Hallaron una pareja muerta en San Antonio de Areco Según trascendió, las víctimas fueron identificadas como Florencia Revah (32) y Esteban Suárez (45). La mujer de 32 años fue vendedora de autos en un reconocido concesionario de la Avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en el último tiempo, se dedicó a la venta de ventiladores.

Florencia y Esteban vivían en una casa en General Pacheco, Tigre, hasta que, en abril de este año, ella lo denunció por violencia de género. Debido a esto, Esteban debió abandonar la propiedad. A pesar de esto, la pareja habría vuelto a retomar el vínculo.

La escalofriante escena En las imágenes que se difundieron se observa que el auto Chevrolet Onix de color blanco se encontraba debajo de un árbol y tenía el tanque de nafta abierto con un trapo colgando.

Dentro del auto se encontraban los cuerpos de las víctimas. Por un lado, la mujer se encontraba en uno de los asientos de atrás y presentaba dos heridas de arma de fuego con orificios de entrada en el pecho y de salida en la espalda. También, tenía una tercera lesión en el cuello. Mientras que el hombre se encontraba en el asiento del conductor y presentaba una herida en la región parietal derecha de su cabeza.