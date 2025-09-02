Más vuelos: autorizan nuevas rutas aéreas entre Argentina, Chile y Brasil
El Gobierno confirmó la autorización a la aerolínea internacional LATAM a operar nuevos vuelos y rutas en esos tres países.
Este martes, el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, autorizó a la aerolínea chilena LATAM Airlines Group S.A. a operar vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Guarulhos (San Pablo, Brasil) – Ezeiza y viceversa.
La decisión se formalizó mediante una disposición firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, tras el pedido presentado por la compañía y luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitiera dictamen favorable.
Según se detalló, la autorización se enmarca en los convenios bilaterales vigentes entre Argentina y Chile, que incluyen las actas de reunión de consulta de 1996 y 2002, el Memorándum de Entendimiento y el Acuerdo sobre Servicios Aéreos firmados en abril de 2024.
Estos instrumentos establecen las condiciones para que las aerolíneas de ambos países operen rutas internacionales regulares.
Más vuelos de LATAM en Argentina
LATAM, que ya había sido designada por la autoridad aeronáutica de Chile para prestar servicios hacia territorio argentino, acreditó los requisitos legales y administrativos necesarios.
De esta manera, podrá ofrecer vuelos que conecten tres de los principales aeropuertos de la región: Santiago de Chile, San Pablo-Guarulhos y Ezeiza.
La medida dispone además notificar a la empresa y comunicar la autorización a la ANAC para su implementación.