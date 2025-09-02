Más vuelos: autorizan nuevas rutas aéreas entre Argentina, Chile y Brasil

Este martes, el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, autorizó a la aerolínea chilena LATAM Airlines Group S.A. a operar vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Guarulhos (San Pablo, Brasil) – Ezeiza y viceversa.

La decisión se formalizó mediante una disposición firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, tras el pedido presentado por la compañía y luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitiera dictamen favorable.

Según se detalló, la autorización se enmarca en los convenios bilaterales vigentes entre Argentina y Chile , que incluyen las actas de reunión de consulta de 1996 y 2002, el Memorándum de Entendimiento y el Acuerdo sobre Servicios Aéreos firmados en abril de 2024.

Estos instrumentos establecen las condiciones para que las aerolíneas de ambos países operen rutas internacionales regulares.

LATAM y los nuevos vuelos que unirán a tres países.

Más vuelos de LATAM en Argentina

LATAM, que ya había sido designada por la autoridad aeronáutica de Chile para prestar servicios hacia territorio argentino, acreditó los requisitos legales y administrativos necesarios.

De esta manera, podrá ofrecer vuelos que conecten tres de los principales aeropuertos de la región: Santiago de Chile, San Pablo-Guarulhos y Ezeiza.

La medida dispone además notificar a la empresa y comunicar la autorización a la ANAC para su implementación.