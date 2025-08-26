Cómo es el estado de los vuelos en Mendoza con el paro de controladores

El paro de controladores aéreos dejó cancelaciones, demoras y vuelos reprogramados en el aeropuerto de Mendoza durante todo el martes.

El paro de controladores aéreos sigue afectando la operatoria de distintos aeropuertos a lo largo y ancho del país. El aeropuerto El Plumerillo de Mendoza no es la excepción. Durante la jornada de este martes 26 de agosto varios vuelos fueron cancelados, demorados o directamente reprogramados, lo que generó complicaciones para cientos de pasajeros.

La actividad aeroportuaria se vio alterada desde temprano: el vuelo de Aerolíneas Argentinas AR 1401 con destino a Aeroparque se vio demorado unas tres horas, mientras que otros servicios como el AR 1569 a Córdoba y el AR 1407 a Ezeiza terminaron cancelados. También se suspendieron los arribos de Aerolíneas provenientes de Neuquén y Aeroparque.

Los horarios de la tarde no presentaron un panorama muy diferente. El vuelo G3 7487 de Gol a San Pablo fue reprogramado, mientras que otros dos servicios de Aerolíneas Argentinas (AR 1419 y AR 1413 a Aeroparque) fueron cancelados. En paralelo, los vuelos internacionales de Latam y Jetsmart tuvieron modificaciones de horario, con varios reprogramados hacia San Pablo y Santiago de Chile.

Los vuelos que salen desde Mendoza WhatsApp Image 2025-08-26 at 07.39.13 Las demoras también se hicieron notar en rutas claves: el AR 1707 a Bariloche salió casi dos horas más tarde, lo mismo que el AR 1421 con destino a Ezeiza. En el turno noche, la low cost Flybondi informó que su vuelo FO 5069 a Aeroparque partirá a las 22:30, en lugar de las 21:40.

En cuanto a los arribos, también hubo complicaciones. Entre las cancelaciones figuran los vuelos de Aerolíneas Argentinas AR 1435 desde Salta y AR 1431 desde Neuquén. En tanto, la llegada del vuelo G3 7486 de Gol desde San Pablo fue reprogramada para las 16:15 y el FO 5050 de Flybondi desde Ezeiza quedó demorado hasta las 14:45.