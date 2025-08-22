Paro de controladores aéreos: cómo impactó en los pasajeros y la respuesta de las aerolíneas

El paro se da luego de que fracasaran las negociaciones con el Gobierno, según lo que comunicó el gremio. Se extenderá hasta el 30 de agosto.

Este viernes, los controladores aéreos comenzaron un paro que se extenderá hasta el 30 de agosto. La medida de fuerza afectará los vuelos nacionales e internacionales de la semana que viene. Las aerolíneas, por su parte, aseguran que buscan "reducir el impacto" que el paro podrá producir sobre los pasajeros.

La medida de fuerza, según lo comunicado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se da luego de que fracasaran las negociaciones con el Gobierno.

"Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical", indicó el gremio.

Cómo impacta el paro y la respuesta de las Aerolíneas Según comunicó Aerolíneas Argentinas, en total, más de 8.000 pasajeros se verán afectados por 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales, tan solo en la primera franja de la medida a desarrollarse entre las 13 y las 16 de este viernes.

“Al momento, se continúa trabajando para minimizar el impacto de la franja de las 19 a 22, que dejará más vuelos afectados”, indicaron desde la compañía en un comunicado.