Así es MammoInsight, la herramienta del Conicet con IA que busca detectar el cáncer de mama

Un equipo del Conicet creó una plataforma basada en inteligencia artificial para analizar las mamografías digitales y así detectar el cáncer de mama.

Un equipo de especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) desarrolló MammoInsight, una plataforma digital que utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar mamografías y colaborar en la detección temprana del cáncer de mama. El proyecto apunta a mejorar la precisión de los diagnósticos, reducir la carga de trabajo del personal médico y asegurar evaluaciones de calidad en centros de salud con distintos niveles de equipamiento.

Cómo es MammoInsight, plataforma con IA que busca detectar el cáncer de mama De acuerdo con los investigadores, la herramienta está pensada para procesar imágenes mamográficas de forma automática. A través de modelos predictivos, MammoInsight genera información clara y estructurada para asistir a profesionales de la salud en la toma de decisiones clínicas.

MammoInsight, la herramienta del Conicet con IA que busca detectar el cáncer de mama De acuerdo con los expertos, la incorporación de IA al sistema de salud "aumenta la precisión en los diagnósticos". Asimismo, el sistema permite detectar posibles lesiones con mayor eficacia, minimizar errores de interpretación y facilitar una evaluación más uniforme en distintos contextos.

“El objetivo es no solo mejorar la eficiencia, sino que también estandarizar la calidad de la evaluación médica en todos los centros de salud, aumentando las posibilidades de detección temprana y, por lo tanto, mejorando las tasas de supervivencia de los pacientes”, explicó Ernesto Rafael Peréz, líder del proyecto e integrante de la Carrera del Personal de Apoyo del Conicet en el Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA, Conicet – UNNE).

El sistema combina algoritmos de aprendizaje automático entrenados con datos clínicos para identificar patrones vinculados con patologías mamarias. A través de estos modelos, la herramienta puede automatizar parte del análisis de las mamografías y liberar tiempo para que el personal médico se concentre en los casos que requieren una atención más compleja. Además, la plataforma busca garantizar que cada paciente reciba un análisis consistente, independientemente del lugar donde se realice el estudio.