Cuál es el tratamiento para frenar un cáncer cerebral que descubrieron los científicos del Conicet

Un equipo del Conicet llevó a cabo un tratamiento experimental centrado en el glioblastoma, el tipo de cáncer cerebral maligno más común en adultos.

Especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) descubrieron un exitoso tratamiento experimental contra el glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral maligno. En pruebas de laboratorio, los científicos hallaron que el bloqueo de la proteína Foxp3, presente en las células de este tumor cerebral, permitía la eficacia de la quimioterapia y la radioterapia contra el mismo.

Qué es el glioblastoma El glioblastoma es el tumor cerebral primario maligno más frecuente en adultos, de acuerdo con el Conicet. “Esta enfermedad conlleva un pronóstico desalentador debido a su naturaleza altamente invasiva y resistencia a la quimioterapia y radioterapia. La mediana de supervivencia estimada de los pacientes con este tipo de tumor es de 9 meses, y la tasa de supervivencia a 5 años es de tan solo el 7 por ciento”, se puede leer en el sitio oficial del organismo nacional.

CONICET Tratamiento para el cáncer En la primera imagen se visualiza el tumor cerebral en un modelo preclínico. En la segunda, el tumor desaparece gracias a la administración de la estrategia terapéutica diseñada por los especialistas del Conicet. Conicet Cuál es el tratamiento del Conicet contra el glioblastoma Según la investigación liderada por Marianela Candolfi, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED, Conicet-UBA), la proteína Foxp3 favorece la migración de células tumorales hacia tejido sano y estimula la proliferación de células del endotelio vascular, procesos que contribuyen al crecimiento tumoral.

“Descubrimos que el bloqueo de una proteína llamada Foxp3, que se expresa en las células del glioblastoma, potencia la efectividad de la quimioterapia y la radioterapia. Los resultados del estudio son alentadores para quienes desde la ciencia buscamos aportar al desarrollo de opciones terapéuticas reales y efectivas para los pacientes con este tumor. La estrategia terapéutica se probó con éxito en estudios in vitro y preclínicos y sin duda nuestra esperanza es que se pueda probar en ensayos clínicos en el futuro, pero aún son necesarias investigaciones adicionales para llegar a eso”, dijo Marianela Candolfi.

Para ello, utilizaron un péptido denominado P60, desarrollado por Juan José Lasarte en la Universidad de Navarra, España. Esta molécula de pequeño tamaño atraviesa la membrana celular e inhibe la acción de Foxp3. En los experimentos, el bloqueo con P60 mejoró la respuesta de las células tumorales a radioterapia y a varias drogas quimioterapéuticas.