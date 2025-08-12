Científicos del Conicet recibieron un importante subsidio para desarrollar terapias contra el cáncer: de qué se trata

Un organismo internacional otorgó el subsidio MONARCA a los científicos argentinos quienes trabajan en proyectos de diagnóstico y tratamiento oncológico con alto impacto regional.

El subsidio MONARCA prioriza investigaciones con impacto local y uso de tecnologías emergentes, abarcando desde prevención y diagnóstico hasta tratamientos y supervivencia.

Tres investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) fueron distinguidos por la American Association for Cancer Research (AACR) con el subsidio Maximizing Opportunity for New Advancements in Research in Cancer (Monarca), un programa que impulsa proyectos innovadores en etapa temprana desarrollados por científicos de América Latina.

Quiénes son los investigadores y qué hará el Conicet con el subsidio Los seleccionados en la edición 2025 son María Florencia Cayrol, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (BIOMED-UCA-CONICET), y Alejandro Cagnoni y Tomás D’Alotto, del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-FIBYME). Sus investigaciones se centran en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y herramientas diagnósticas para distintos tipos de cáncer, con potencial para mejorar la precisión y eficacia de los tratamientos.

conicet Conicet Nuevas estrategias contra linfomas T El proyecto de Cayrol busca diseñar terapias para linfomas T, un grupo de cánceres hematológicos agresivos con mal pronóstico y alta resistencia a tratamientos convencionales. Su enfoque estudia cómo las hormonas tiroideas del microambiente tumoral influyen en la progresión de la enfermedad y en la respuesta a fármacos como los inhibidores de desacetilasas de histonas (HDACi), con el objetivo de optimizar la selección de pacientes que podrían beneficiarse de estas terapias.

Biomarcadores y terapias para cáncer colorrectal Cagnoni investiga el rol de la proteína Galectina-1 como biomarcador en cáncer colorrectal, la tercera neoplasia más frecuente y segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Su equipo ya desarrolló un anticuerpo monoclonal anti-Gal-1 que bloquea las funciones proangiogénicas e inmunosupresoras de esta molécula, y ahora evaluarán su eficacia para frenar la progresión y metástasis tumoral en modelos experimentales.

Mejorar la respuesta inmunológica en tumores sólidos D’Alotto se enfoca en entender cómo Galectina-1 contribuye al agotamiento de linfocitos T CD8, reduciendo la eficacia de inmunoterapias como los inhibidores de puntos de control y las terapias CAR-T. El proyecto busca desarrollar células CAR-T modificadas por glicoingeniería para prevenir este agotamiento, incorporando tecnología de secuenciación de ARN de célula única (scRNA-seq), recientemente instalada en Argentina.