Brote de gastroenteritis por norovirus: qué es, sus síntomas y cómo se propaga
Los resultados de las muestras tomadas confirmaron un brote de norovirus, un tipo de virus muy contagioso que causa vómitos y diarrea.
Una nueva crisis sanitaria golpea a otro crucero, en este caso perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line. Se trata de un brote gastrointestinal provocada por un norovirus que dejó a un muerto de 90 años y más de 1.200 pasajeros retenidos en Burdeos, Francia.
De acuerdo a las últimas actualizaciones, el barco comenzó su viaje a principio de mes, en las islas británicas Shetland. Se tomó la decisión de la cuarentena luego de la muerte del adulto y la contabilización de 50 ocupantes con síntomas, por lo menos hasta ahora.
Qué es el norovirus
Las autoridades sanitarias de Burdeos comunicaron que los resultados de las muestras tomadas confirmaron un brote de norovirus, un tipo de virus muy contagioso que causa vómitos y diarrea.
Los norovirus (NV) causan gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago o de los intestinos. La mayoría de las personas se recuperan en 1 a 3 días, pero aún pueden propagar el virus durante algunos días después.
Síntomas y cómo se propaga
Por lo general, las personas empiezan a tener síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas a norovirus.
- Síntomas más comunes: diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago
- Otros síntomas: fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo
Se trata, además, de un virus muy contagioso. La transmisión ocurre por tres vías principales: contacto persona a persona, agua y alimentos, donde el consumo de moluscos bivalvos está fuertemente asociado a brotes por NV.
Los casos más severos ocurren en niños y ancianos. Por eso, es importante tener en cuenta:
- Lavarse las manos bien y con frecuencia.
- Cocinar bien los mariscos y lavar las frutas y verduras.
- Limpiar y desinfectar las superficies contaminadas.
- Lavar la ropa en agua caliente.
- Quedarse en casa cuando nos sentimos enfermos por 2 días (48 horas) después de que hayan desaparecido los síntomas.