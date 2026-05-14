Brote de gastroenteritis por norovirus: qué es, sus síntomas y cómo se propaga

Los resultados de las muestras tomadas confirmaron un brote de norovirus, un tipo de virus muy contagioso que causa vómitos y diarrea.

A diferencia de otras alertas sanitarias internacionales, el confinamiento se limita estrictamente a la embarcación de Ambassador Cruise Line.

Una nueva crisis sanitaria golpea a otro crucero, en este caso perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line. Se trata de un brote gastrointestinal provocada por un norovirus que dejó a un muerto de 90 años y más de 1.200 pasajeros retenidos en Burdeos, Francia.

De acuerdo a las últimas actualizaciones, el barco comenzó su viaje a principio de mes, en las islas británicas Shetland. Se tomó la decisión de la cuarentena luego de la muerte del adulto y la contabilización de 50 ocupantes con síntomas, por lo menos hasta ahora.

Qué es el norovirus Las autoridades sanitarias de Burdeos comunicaron que los resultados de las muestras tomadas confirmaron un brote de norovirus, un tipo de virus muy contagioso que causa vómitos y diarrea.

Los norovirus (NV) causan gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago o de los intestinos. La mayoría de las personas se recuperan en 1 a 3 días, pero aún pueden propagar el virus durante algunos días después.

Síntomas y cómo se propaga Por lo general, las personas empiezan a tener síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas a norovirus.