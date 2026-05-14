Lujo y contagio de norovirus en altamar: así es dormir en el crucero Ambition varado en Francia

El crucero Ambition , definido por la compañía Ambassador Cruise Line como su segunda "dama del mar", atraviesa horas críticas en el puerto de Burdeos, Francia . Lo que debía ser una experiencia de confort y amplitud para sus 1.200 pasajeros se transformó en un foco infeccioso que ya afecta a 49 personas con cuadros de gastroenteritis aguda.

En medio del brote, se confirmó el fallecimiento de un pasajero . No obstante, según declaraciones recogidas por la BBC, el deceso se produjo el pasado domingo y, hasta el momento, no se han reportado síntomas vinculados al virus en la víctima, por lo que la causa de su muerte permanece bajo investigación y sin un vínculo directo confirmado con la infección masiva.

El Ambition es reconocido en el sector por ofrecer una experiencia de crucero "sin esfuerzo" y sostenible. Con 14 cubiertas y una capacidad para albergar a más de un millar de viajeros, la nave cuenta con instalaciones de alto nivel que hoy sirven de zona de aislamiento.

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El buque dispone de 680 camarotes, incluyendo 113 suites, unidades donde actualmente deben permanecer confinados todos los pasajeros que presentan síntomas. En cuanto a la oferta gastronómica, que cuenta con dos restaurantes principales y opciones de cocina especializada, se han implementado estrictos protocolos de higiene para evitar la propagación del virus. Bajo el protocolo actual, las autoridades francesas han permitido que el resto de los pasajeros desembarque en el puerto para realizar sus excursiones, asegurando que las operaciones habituales de la embarcación continuarán desarrollándose bajo una vigilancia sanitaria permanente.

Confirmación de Norovirus y descarte de otras alertas

Las autoridades sanitarias de Burdeos comunicaron la noche de este miércoles que los resultados de las muestras tomadas a bordo confirmaron que se trata de un brote de norovirus. Este virus, altamente contagioso en entornos cerrados, se transmite de persona a persona o a través del contacto con superficies contaminadas.

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Por otro lado, los organismos de salud franceses fueron enfáticos al aclarar que "no hay ninguna razón" para vincular este episodio con alertas de hantavirus registradas en otras embarcaciones recientemente. Hasta el momento, no se han notificado casos graves entre los 49 contagiados, y el barco permanece en muelle mientras se completan las tareas de desinfección y control epidemiológico.

Varados en Burdeos, Francia

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Qué es el norovirus

El norovirus es un grupo de virus altamente contagioso y estacional que representa la causa principal de enfermedades transmitidas por los alimentos a nivel mundial. Suele manifestarse con mayor frecuencia durante los meses más fríos, provocando cuadros de náuseas, vómitos y diarrea intensos que, si bien son similares a los de una gastroenteritis común, responden a este agente infeccioso específico.

Debido a su facilidad de propagación, la infección se transmite rápidamente mediante el contacto cercano con personas infectadas o a través del consumo de agua, alimentos y superficies contaminadas. A pesar de la severidad de sus síntomas iniciales, la enfermedad suele ser de corta duración y remite de forma natural en pocos días, aunque requiere extremar las medidas de higiene para frenar su circulación en entornos cerrados.