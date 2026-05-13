Tragedia y cuarentena en otro crucero: 1.700 personas confinadas por un brote de virus y un muerto a bordo

Las autoridades francesas ordenaron el confinamiento preventivo de los pasajeros y la tripulación de un buque de la empresa Ambassador Cruise Line.

A diferencia de otras alertas sanitarias internacionales, el confinamiento se limita estrictamente a la embarcación de Ambassador Cruise Line.

Este miércoles, el puerto de Burdeos, Francia, se convirtió en el escenario de una emergencia sanitaria. Un crucero que transporta a 1.233 pasajeros (en su mayoría del Reino Unido e Irlanda) y a toda su tripulación, sumando un total de más de 1.700 personas, fue puesto en cuarentena tras detectarse un posible brote de gastroenteritis aguda. La confirmación de los estudios descartaron la presencia de norovirus.

La situación escaló tras confirmarse la muerte de un pasajero de 90 años y el reporte de medio centenar de personas con síntomas gastrointestinales agudos. El buque, que inició su itinerario en las islas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest, tenía previsto continuar su ruta hacia España, pero permanece bloqueado mientras intervienen las autoridades de salud.

Operativo sanitario y situación de los pasajeros A diferencia de otras alertas sanitarias internacionales, el confinamiento se limita estrictamente a la embarcación de Ambassador Cruise Line. Las autoridades francesas confirmaron que, por el momento, no se han aplicado restricciones en tierra firme para la ciudad de Burdeos.

"Alrededor de medio centenar de viajeros presentan síntomas compatibles con el virus. El fallecimiento del pasajero de 90 años está bajo investigación para confirmar si fue provocado directamente por el cuadro viral o por patologías previas", indicaron fuentes oficiales.