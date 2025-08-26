Hay más de 80 vuelos cancelados y 15 mil pasajeros afectados por el paro de controladores

El paro de controladores aéreos iniciado este martes desde las 7 provocó cancelaciones y demoras en los aeropuertos del país.

Aerolíneas Argentinas informó que 82 vuelos de cabotaje fueron cancelados y otros 96 reprogramados, con más de 15.000 pasajeros afectados.

Este martes se desarrolla un nuevo paro de controladores aéreos en todo el país, con fuertes consecuencias en la actividad aérea. La medida de fuerza, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se desarrolla en franjas horarias escalonadas y continuará hasta el próximo sábado 30 de agosto.

A qué se debe el paro de controladores aéreos La protesta sindical se da en medio de un aumento de tensiones entre el sector aeronáutico y el Gobierno, mientras miles de pasajeros buscan alternativas ante las cancelaciones y reprogramaciones que seguirán afectando la actividad aérea en los próximos días.

Según comunicó Aerolíneas Argentinas, la protesta obligó a modificar la programación de este martes. De los 295 vuelos previstos, se vieron afectados 178, 82 cancelados —todos de cabotaje— y 96 reprogramados. En total, más de 15.000 pasajeros resultaron perjudicados por la medida.

Los controladores aéreos interrumpen los despegues entre las 7 y las 10 de la mañana y entre las 14 y las 17, lo que impacta de manera directa en los horarios de arribos y partidas durante toda la jornada. "La naturaleza de la medida incidirá en la operación de la red de vuelos", señalaron desde la compañía estatal.