Paro de controladores aéreos afecta a varios vuelos este domingo: qué dijo Aerolíneas Argentinas
Atepsa realizará medidas de fuerza en dos franjas horarias, obligando a reprogramar más de 120 vuelos y generando demoras en los aeropuertos.
A partir de un comunicado que realizó Aerolíneas Argentinas este sábado por la noche, se informó cómo funcionará el paro de controladores aéreos impulsado por Atepsa, que comenzó este viernes y se extenderá a este domingo en dos franjas horarias.
Esta medida de fuerza gremial, que se da luego del fin del período de conciliación obligatoria, generará la cancelación de 46 vuelos, todos de cabotaje, afectando a aproximadamente 4.400 pasajeros.
Te Podría Interesar
Qué dijo Aerolíneas Argentinas
El comunicado emitido por la empresa expresó: “La naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día. Por este motivo, solicitamos a nuestros pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos”.
Asimismo, indicó que las modificaciones que se realicen con antelación serán informadas al correo utilizado para hacer la reserva. En ese sentido, recomendaron “utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención”.
Finalmente, lamentaron “profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar”, subrayando su deber de “brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluye el comunicado.
En qué horarios serán los paros
El paro se realizará en dos periodos distintos:
- El primero será de 13 a 16.
- El segundo, de 19 a 22.
La medida hará que 122 vuelos sean reprogramados, en una jornada donde había una programación de 320 vuelos previstos.