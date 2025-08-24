Paro de controladores aéreos afecta a varios vuelos este domingo: qué dijo Aerolíneas Argentinas

Atepsa realizará medidas de fuerza en dos franjas horarias, obligando a reprogramar más de 120 vuelos y generando demoras en los aeropuertos.

Desde Aerolíneas Argentinas lamentaron el paro que afectará a los vuelos de este domingo.

A partir de un comunicado que realizó Aerolíneas Argentinas este sábado por la noche, se informó cómo funcionará el paro de controladores aéreos impulsado por Atepsa, que comenzó este viernes y se extenderá a este domingo en dos franjas horarias.

Esta medida de fuerza gremial, que se da luego del fin del período de conciliación obligatoria, generará la cancelación de 46 vuelos, todos de cabotaje, afectando a aproximadamente 4.400 pasajeros.

Qué dijo Aerolíneas Argentinas El comunicado emitido por la empresa expresó: “La naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día. Por este motivo, solicitamos a nuestros pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos”.

Asimismo, indicó que las modificaciones que se realicen con antelación serán informadas al correo utilizado para hacer la reserva. En ese sentido, recomendaron “utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención”.

Finalmente, lamentaron “profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar”, subrayando su deber de “brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluye el comunicado.