Detuvieron a un delincuente con cuatro pedidos de captura en San Martín

Todo comenzó por una denuncia por el robo de un celular. La Policía lo identificó por las cámaras y lo detuvo escondido en una acequia.

Por intermedio del monitoreo del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la Policía de Mendoza logró detener a un delincuente con numerosos antecedentes judiciales, tras una coordinación entre los operadores y los efectivos policiales de San Martín.

El hecho se originó tras una denuncia por el robo de un teléfono celular cerca de la Terminal de Ómnibus de San Martín. Los operadores del CEO visualizaron a un sujeto sospechoso en la calle Tucumán, lo alertaron inmediatamente a la comisaría y se desplegó un operativo para su detención.

La Policía sorprendió al individuo ocultándose en una acequia bajo un puente vehicular y procedió a su aprehensión. En la Comisaría 12ª se verificó que el detenido contaba con cuatro pedidos de captura vigentes emitidos por diferentes dependencias judiciales Mendoza.