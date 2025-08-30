Le dispararon a una adolescente para robarle el celular en la Ciudad de Mendoza
os asaltantes en moto interceptaron a la víctima en calle Huarpes y Aristóbulo del Valle.
Una adolescente de 17 años fue asaltada y recibió un disparo en la espalda anoche en Capital. El hecho ocurrió a las 22-16 en la intersección de calle Huarpes y Aristóbulo del Valle.
La víctima, identificada como Yazmin A.L.A., caminaba por la zona cuando dos individuos en una motocicleta la interceptaron. Los asaltantes la amenazaron con un arma de fuego y le robaron su teléfono celular, un Samsung J-7.
Los agresores le dispararon en la región lumbar y huyeron. Personal policial y del SEC asistió a la víctima en el lugar. La trasladaron al Hospital Lagomaggiore.
La Oficina Fiscal de Jurisdicción interviene en el caso. La policía realizó un patrullaje en busca de los delincuentes, pero el resultado fue negativo.