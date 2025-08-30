Le dispararon a una adolescente para robarle el celular en la Ciudad de Mendoza

os asaltantes en moto interceptaron a la víctima en calle Huarpes y Aristóbulo del Valle.

Una adolescente de 17 años fue asaltada y recibió un disparo en la espalda anoche en Capital. El hecho ocurrió a las 22-16 en la intersección de calle Huarpes y Aristóbulo del Valle.

La víctima, identificada como Yazmin A.L.A., caminaba por la zona cuando dos individuos en una motocicleta la interceptaron. Los asaltantes la amenazaron con un arma de fuego y le robaron su teléfono celular, un Samsung J-7.

Los agresores le dispararon en la región lumbar y huyeron. Personal policial y del SEC asistió a la víctima en el lugar. La trasladaron al Hospital Lagomaggiore.