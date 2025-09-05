Hallaron cocaína oculta en una caja de jugo a bordo de un colectivo en San Rafael

El paquete de cocaína estaba en el interior del baño del ómnibus. Personal de la Gendarmería Nacional secuestró la droga.

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestró la noche del jueves un paquete de cocaína que estaba oculto en el baño de un colectivo, durante un procedimiento en El Sosneado, San Rafael. La sustancia estaba guardada en el interior de una caja de jugo. No hubo detenidos.

El hallazgo de cocaína El operativo se realizó a la altura del puesto de control de la Patrulla Fija El Sosneado, perteneciente al Escuadrón 29 de la GNA. Durante la inspección del ómnibus, los uniformados revisaron el interior del baño y detectaron una caja de bebida vegetal.

Al abrirla, constataron que dentro del cartón se encontraba un envoltorio que contenía 248,5 gramos de cocaína, de acuerdo con la información policial.

Sin detenidos Debido a que no se pudo establecer quién había guardado el estupefaciente en ese lugar, no hubo detenidos.

Mendoza cocaína en caja de jugo (1 La caja de jugo en la que estaba escondida la droga. Gentileza.