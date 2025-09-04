Una mujer de 50 años fue detenida con cocaína lista para la venta en Guaymallén

Una mujer de 50 años fue detenida este miércoles luego de que policías allanaran su domicilio de Guaymallén , señalado como un punto de venta de droga. Durante el procedimiento se secuestraron varios envoltorios de cocaína , entre otros elementos.

El allanamiento fue desarrollado por efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ), dependiente de la Dirección General de Investigaciones , que contaban con el aval de la Unidad Fiscal Mendoza.

El total de lo secuestrado por los uniformados fue: 70 ravioles de cocaína, 95.400 pesos en efectivo, un teléfono celular y diversos elementos utilizados para fraccionar la sustancia, detallaron las fuentes policiales.

Tras el operativo, la mujer detenida quedó bajo supervisión judicial y se la trasladó a la Unidad 32 - Centro de Detención Judicial de Mendoza , ubicado en los Tribunales federales de calle España, en Ciudad de Mendoza.

El momento donde se detuvo a la mujer en Guaymallén.

Envoltorios de papel glasé en Guaymallén y Ciudad

Los coloridos paquetes de cocaína, hecho a partir de papel glasé, fueron secuestrados en el mencionado domicilio de Guaymallén, son idénticos a los envoltorios que cargaba una persona aprehendida este martes, en la calle Los Paraísos de la Ciudad de Mendoza.

En este caso, un hombre de 38 años fue encontrado con más de 60 de estos envoltorios.