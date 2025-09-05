Cayó el presunto autor de un asesinato a puñaladas: le secuestraron una "colección" de cuchillos

Efectivos de la Unidad Investigativa Departamental San Martín ( UID ) concretaron este viernes la detención de Luis Hernán Alexander Quiroga , de 18 años, señalado como el asesino de Juan Manuel Ahumada , un joven de 28 años ultimado a puñaladas el mes pasado en San Martín . Pasará a la cárcel.

De acuerdo con la información policial, para dar con el sujeto apuntado, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Esperanza, en el distrito de El Espino . Al ingresar los uniformados, el delincuente intentó darse a la fuga por la parte trasera del inmueble y generó una breve persecución. No obstante, la detención se efectuó a unos 20 metros de la casa.

A partir del pedido de la Unidad Fiscal de San Martín, durante el allanamiento, se secuestraron varios elementos "de interés" para la investigación: 4 cuchillos tipo carnicero de diferentes tamaños (de 12, 15, 17 y 27 centímetro), 1 cuchillo con mango de cuerno de venado y hoja de 23 centrímetro y 1 cartucho calibre 36 marca Orbea sin percutar.

El secuestro de los cuchillos responde a la causa de muerte de la víctima: herida de arma blanca. Los pesquisas no descartan que uno de los filosos elementos incautados haya sido utilizado para quitarle la vida a Ahumada, por lo que serán sometidos a los análisis correspondientes.

El asesinato

Durante la madrugada del 31 de julio de este año, una pelea se desató en las calles del barrio Primavera de San Martín. El resultado de la riña fue la muerte de Juan Manuel Ahumada Aguirre, quien al momento del arribo de la policía estaba tendido en el suelo con una herida de arma blanca en su espalda.

El personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de la víctima en el lugar del hecho.