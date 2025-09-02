Los Pumas 7's ya tienen calendario confirmado para la nueva temporada del SVNS Series

Los Pumas 7’s afrontarán una nueva temporada en medio de una reestructuración del plantel y con calendario confirmado para el SVNS Series 2025/2026 , que llegará con formato renovado y reducción de equipos.

El certamen se pondrá en marcha el 29 y 30 de noviembre en Dubai , y una semana después, el 6 y 7 de diciembre, seguirá con el tradicional Seven de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

La acción continuará en 2026 con tres nuevas paradas: Singapur , el 31 de enero y 1 de febrero; Australia (sede a confirmar), el 7 y 8 de febrero; y Vancouver , el 7 y 8 de marzo.

El cierre de la primera etapa será en Estados Unidos , en una ciudad aún no definida, el 14 y 15 de marzo. Allí concluirán los seis torneos iniciales antes de dar paso a las etapas decisivas del SVNS World Championship , donde se sumarán los cuatro mejores del SVNS 2 para totalizar 12 seleccionados.

El nuevo formato tendrá como protagonistas a solo ocho equipos fijos: Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España.

Los Pumas 7’s llegan como bicampeones del circuito, tras conquistar medallas de oro en Perth, Vancouver y Hong Kong, y de bronce en Dubai y Singapur, consolidándose como uno de los seleccionados más fuertes del mundo.

En paralelo, Las Yaguaretés también tendrán un año cargado de competencia. El seleccionado femenino disputará en enero el SVNS 3, buscando un boleto al SVNS 2, que se desarrollará en febrero y marzo en dos etapas.

El gran objetivo será clasificar al SVNS World Championship, que se jugará en Valladolid (29 al 31 de marzo), Hong Kong (17 al 19 de abril) y Bordeaux (5 al 7 de junio), donde estarán potencias como Australia, Canadá, Estados Unidos, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Japón y Nueva Zelanda.

Con este calendario, World Rugby propone una estructura más competitiva y compacta, que obligará a cada seleccionado a sostener un nivel alto desde el inicio.

Los Pumas 7’s buscarán mantener su hegemonía en el circuito tras dos temporadas históricas, mientras que Las Yaguaretés intentarán seguir creciendo y consolidarse entre las mejores del mundo.