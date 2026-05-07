En vivo: River, que juega con un hombre más, le gana 1-0 a Carabobo en Venezuela con un gol de Maxi Meza

River derrota 1-0 a Carabobo de Venezuela al final del primer tiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

La jugada de mayor peligro fue del equipo argentino, con un penal desaprovechado por el mediocampista Juan Fernando Quintero cuando iban 25 minutos, en el que no pudo superar al arquero Lucas Bruera.

La primera llegada del partido fue del equipo argentino, a los nueve minutos, con un disparo del mediocampista Juan Fernando Quintero desde el costado izquierdo del área grande, que salió a las manos del arquero Lucas Bruera.

Un minuto más tarde, un nuevo remate de Quintero desde el mismo sector, esta vez con la pierna derecha, fue bajo y centralizado, siendo detenido por el guardameta rival.

River volvió a generar peligro a los 21 minutos, con un remate de volea desde la medialuna del área grande del volante Giuliano Galoppo, con un disparo que ganó altura y no generó problemas para Lucas Bruera.

A los 24 minutos, una agresión con el antebrazo del defensor Ezequiel Neira en la cara del lateral Matías Viña, dentro del área, le dio un penal a la visita.

River tuvo el primero, pero a Juanfer Quintero le atajaron un penal

El penal atajado a Juanfer Quintero en Venezuela El penal atajado a Juanfer Quintero en Venezuela. DSports

Lucas Bruera, de gran primer tiempo, detuvo el disparo de Juanfer en la pena máxima, quien sacó un disparo bajo y poco direccionado, que el guardameta pudo desviar con ambas piernas, para luego detener sobre la línea.

En 29 minutos llegó River nuevamente, con un remate desde el costado derecho del extremo Santiago Lencina, que el guardameta de Carabobo despejó de gran manera sobre su palo izquierdo.

Cuando iban 35 minutos el peligro lo generó el lateral Fabricio Bustos, cuyo disparo alto al segundo palo fue desviado por Bruera por encima del travesaño.

Cuatro minutos más tarde tuvo su primer acercamiento el local, con un tiro libre al borde del área ejecutado por el delantero Edson Tortolero, que se fue muy cerca del travesaño.

El local se quedó con un hombre menos en el tercer minuto de descuento de la primera parte, luego de un duro impacto con la suela del mediocampista Edson Castillo sobre la tibia del delantero Joaquín Freitas.

Fuente: NA

El minuto a minuto de River vs Carabobo