Con el regreso de Matías Moroni, se completó una nueva jornada del rugby metropolitano

Este sábado se disputó una nueva fecha del rugby metropolitano y hubo acción en todas las categorías. En el URBA Top 12, Belgrano mantuvo el liderazgo tras superar 39 a 24 a Regatas, mientras que el CASI lo escolta gracias a un ajustado 25 a 24 sobre San Luis en La Catedral. Además, se concretó el regreso de Matías Moroni .

Por su parte, el SIC también festejó en un partidazo ante CUBA al imponerse por 38 a 34, en un duelo que marcó el regreso de Matías Moroni al rugby argentino en el equipo vencido. En tanto, Newman venció 32 a 10 a Buenos Aires.

Otro de los encuentros importantes de la jornada fue el clásico platense entre Los Tilos y La Plata, que se saldó con victoria para los primeros por 30 a 22 en condición de visitante. Además, en el cierre de la jornada, Alumni sorprendió a Hindú y ganó 24 a 23.

Matías Moroni , de 34 años, símbolo de Los Pumas en la última década, volvió a pisar el césped del club que lo vio nacer, CUBA, en el Top 12 de la URBA después de su paso por el rugby inglés con Leicester Tigers y Newcastle Falcons, y en medio de una carrera internacional que lo consolidó como uno de los backs más completos de la Selección argentina.

Su presencia en la reciente jornada ante el SIC opacó el resultado, pero fue un atractivo simbólico para los hinchas que lo volvieron a ver con la camiseta azul y blanca.

Tute Moroni y una dura advertencia a Los Pumas antes de enfrentar a Chile Foto: Los Pumas Matías Moroni en acción con la camiseta de Los Pumas. Los Pumas

Los resultados de Primera A del torneo de la URBA de rugby

En Primera A, la cima se mantiene compartida, ya que Atlético del Rosario derrotó 40 a 22 a Curupaytí y Los Matreros superaron por un holgado 40 a 8 a Universitario de La Plata, por lo que ambos encabeza las posiciones con 68 puntos.

Un poco más atrás se uibica Champagnat, que derrotó 33 a 15 a Lomas. Además, Hurling brilló con una amplia victoria de 61 a 26 sobre Deportiva Francesa, mientras que San Albano le ganó se impuso con un ajustado 37 a 35 sobre Olivos. Finalmente, San Cirano le ganó 19 a 15 a San Andrés y Pucará 25 a 23 a Pueyrredón.

La jornada se completó con partidos de Primera B, Primera C, Segunda, Tercera y Desarrollo, en un fin de semana cargado de rugby metropolitano y con varios equipos bien perfilados para la recta final de la temporada.