Deportivo Maipú se impuso 2-1 como local sobre el líder Deportivo Madryn
Por la fecha 29, Deportivo Maipú ganó con los goles de Bonfigli al minuto 40 y Faggioli a los 77'. Para Deportivo Madryn, marcó Giacopuzzi a los 67'.
Este domingo, por la fecha 29 de la Primera Nacional 2025, Deportivo Maipú obtuvo un triunfazo clave ante Deportivo Madryn, líder de la Zona A, que le permite mantenerse y acomodarse en los puestos de Reducido. Fue por 2-1 con los goles de Mirko Bonfigli y Lucas Faggioli, mientras que Facundo Giacopuzzi anotó para la visita.
El cotejo arrancó deslucido para ambos equipos por la lluvia. Recién cuando el clima se tranquilizó un poco, promediando los 20 minutos, se pudo a empezar a jugar con más soltura. Y cuando parecía que el primer tiempo se moría con un aburrido 0-0, el Cruzado sacó una gran contra. En una muy buena jugada colectiva, Bonfigli quedó bien posicionado en el área grande para definir y abrió el marcador a los 40’ con un potente derechazo que venció al arquero rival, Yair Bonnín.
Ya en el complemento, a los 55’, Ignacio Pietrobono se vistió de héroe y contuvo con complicado disparo contrario que hubiera significado el empate. A los 63’, Bonacci desperdició una inmejorable oportunidad de estirar la ventaja y, en la jugada siguiente, el Aurinegro volvió a perderse la igualdad. Finalmente, el elenco patagónico marcó las tablas con un golazo de tiro libre de Giacopuzzi al minuto 67’.
De todos modos, la paridad en el marcador no duraría demasiado. En un acierto táctico, Alexis Matteo hizo ingresar a los 75' a Faggioli. Y dos minutos después, a los 77', el defensor terminó empujando la pelota dentro del arco tras un córner para marcar el 2-1 que, a la postre, sería definitivo.
Con esta victoria, Maipú se mantiene en la octava colocación con 40 puntos y le saca 4 de ventaja a Los Andes, su inmediato perseguidor, que aún debe jugar este domingo, pero que no podrá sacarlo de la zona de Reducido. El próximo compromiso del Deportivo será el lunes 8 de septiembre en Mar del Plata frente a Alvarado, que lucha por no descender.