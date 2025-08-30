Rugby: triunfazos de Marista y de Los Tordos, bajo la lluvia, por el Torneo del Interior

Marista Rugby Club y Los Tordos jugaron este mediodía sus respectivos encuentros por el Torneo del Interior A . Ambos fueron suspendidos momentáneamente por las fuerte lluvias, esperadas por la Tormenta de Santa Rosa que fue pronosticada para este fin de semana, pero ambos se reanudaron y pudieron completarse.

Los encuentros, que debían jugarse por la tarde, pero que se adelantaron a las 12 de este sábado, finalizaron con los siguientes resultados:

De esta manera, Marista sigue avanzando y se metió entre los mejores equipos del interior del país. El conjunto tricolor ganó como local a Tala Rugby Club de Córdoba y clasificó a las semifinales del TDI A.

El resto de los cuartos de final tiene los siguientes partidos, que se disputarán esta tarde: el clásico cordobés entre Jockey Club y Córdoba Athletic; Jockey de Rosario contra Estudiantes de Paraná, y el duelo rosarino entre Duendes y Gimnasia y Esgrima de Rosario.

¡Los Tordos se mantienen!

Los Tordos, en tanto, jugó por la etapa de reposicionamiento para 2026. El conjunto azulgrana conservó su lugar en la élite tras vencer a CRAI de Santa Fe en un duelo que fue clave para asegurar la permanencia en el Torneo del Interior A de la próxima temporada.

Este choque era decisivo, ya que los perdedores de esta instancia jugarán por su lugar en la categoría en etapa de reválidas contra los mejores del Torneo del Interior B. El equipo mendocino estuvo a la altura y ganó con comodidad.