Marista y Los Tordos, protagonistas mendocinos en una nueva jornada del Torneo del Interior A de rugby

Este sábado comenzarán los cuartos de final del Torneo del Interior A, donde Marista recibirá a Tala Rugby Club de Córdoba. Además, juegan Los Tordos.

Marista se enfrentará como local a Tala Rugby Club de Córdoba, en un cruce que definirá a uno de los semifinalistas del Torneo del Interior.

Este sábado 30 de agosto comenzarán los cuartos de final del Torneo del Interior A, instancia que tendrá a Marista como representante mendocino entre los ocho mejores equipos del país. El conjunto tricolor se enfrentará como local a Tala Rugby Club de Córdoba, en un cruce parejo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

Marista llega entonado, consolidado como uno de los equipos más competitivos de la región y con la ilusión de seguir escribiendo historia en un torneo que lo tiene como animador habitual.

El resto de los cuartos de final tendrá los siguientes partidos: el clásico cordobés entre Jockey Club y Córdoba Athletic, que se jugará desde las 15:20, Jockey de Rosario contra Estudiantes de Paraná, y el duelo rosarino entre Duendes y Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Rugby fecha TDI

Los Tordos necesitan ganar para permanecer en el Torneo del Interior A Además, en la etapa de reposicionamiento para 2026, habrá acción para otro equipo mendocino, Los Tordos. El conjunto azulgrana buscará conservar su lugar en la élite al enfrentarse a CRAI de Santa Fe en un duelo clave para asegurar la permanencia en el Torneo del Interior A de la próxima temporada.