Marista y Los Tordos, protagonistas mendocinos en una nueva jornada del Torneo del Interior A de rugby
Este sábado comenzarán los cuartos de final del Torneo del Interior A, donde Marista recibirá a Tala Rugby Club de Córdoba. Además, juegan Los Tordos.
Este sábado 30 de agosto comenzarán los cuartos de final del Torneo del Interior A, instancia que tendrá a Marista como representante mendocino entre los ocho mejores equipos del país. El conjunto tricolor se enfrentará como local a Tala Rugby Club de Córdoba, en un cruce parejo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.
Marista llega entonado, consolidado como uno de los equipos más competitivos de la región y con la ilusión de seguir escribiendo historia en un torneo que lo tiene como animador habitual.
El resto de los cuartos de final tendrá los siguientes partidos: el clásico cordobés entre Jockey Club y Córdoba Athletic, que se jugará desde las 15:20, Jockey de Rosario contra Estudiantes de Paraná, y el duelo rosarino entre Duendes y Gimnasia y Esgrima de Rosario.
Los Tordos necesitan ganar para permanecer en el Torneo del Interior A
Además, en la etapa de reposicionamiento para 2026, habrá acción para otro equipo mendocino, Los Tordos. El conjunto azulgrana buscará conservar su lugar en la élite al enfrentarse a CRAI de Santa Fe en un duelo clave para asegurar la permanencia en el Torneo del Interior A de la próxima temporada.
Este choque será decisivo, ya que los perdedores de esta instancia deberán jugar por su lugar en la categoría en etapa de reválidas contra los mejores del Torneo del Interior B.