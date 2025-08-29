Independiente Rivadavia sin cambios, aunque con una sorpresa, para enfrentarse a Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia recibirá a Argentinos Juniors este sábado a las 17 en el Bautista Gargantini. Berti apostaría por el mismo equipo que empató ante Tigre.

Leonel Bucca con la pelota ante la marca de Maximiliano Amarfil en un entrenamiento de Independiente Rivadavia en la Ciudad Deportiva, en Carrodilla.

Independiente Rivadavia recibirá a Argentinos Juniors este sábado a las 17 por el Torneo Clausura en el Bautista Gargantini. El equipo de Alfredo Berti mostró una mejoría en el último duelo ante Tigre respecto de las derrotas frente a Estudiantes y Boca, por lo que el entrenador apostaría por repetir el equipo para recibir al Bicho.

Los Azules del parque necesitan reencauzar el rumbo y para ello Alfredo Berti se aferra al equipo que le dio resultado en Victoria. Cierto es que la Lepra no pudo ganar, pero lo hubiera hecho de no ser por el polémico penal otorgado por Lobo Medina al rival en la última jugada del partido. Eso si, Independiente Rivadavia se plantó mejor en la cancha y ganó solidez, pero le queda mucho por mejorar para alcanzar su mejor versión, demostrada en el Apertura.

En tanto, en ese equipo inicial se vislumbra una sorpresa, no por presencia sino por ausencia, y es la de Alex Arce. El goleador paraguayo estuvo en el banco de suplentes frente a Tigre, recién recuperado de un desgarro de grado 1, pero ya se encontraría en óptimas condiciones físicas y a entera disposición del cuerpo técnico. Sin embargo, aunque aun no hay confirmación oficial, el DT volvería a apostar por Fabrizio Sartori desde el comienzo, por lo que Arce aguardaría su oportunidad nuevamente en el banco.

fabrizio sartori gol.JPG Fabrizio Sartori volvería a estar desde el arranque para el encuentro ante Argentinos Juniors. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El probable 11 de Independiente Rivadavia De esta manera, para el duelo ante Argentinos Juniors por la séptima fecha del Torneo Clausura, la Lepra utilizaría otra vez la línea de cinco defensores, con tres volantes y dos puntas. En consecuencia, el equipo saltaría al campo con los siguientes jugadores: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Leonard Costa, Iván Villalba, y Ezequiel Bonifacio; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Kevin Retamar; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Jesús Berti.