Viaje de terror: hinchas de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se enfrentaron a bordo del Metrotranvía

Ocurrió la tarde de este miércoles en Godoy Cruz. La pelea generó malestar entre los pasajeros del Metrotranvía. No se registraron heridos.

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este miércoles a bordo de una unidad del Metrotranvía en Godoy Cruz. Dos grupos de hinchas de Independiente Rivadavia y el Tomba protagonizaron una pelea en pleno viaje y generaron terror entre el resto de los pasajeros. Policías tuvieron que intervenir en el hecho y no se registraron heridos.

El caótico hecho se registró cerca de las 19 mientras la formación del Metrotranvía realizaba el habitual recorrido desde Las Heras hacia Maipú, repleto de pasajeros. En un momento, sujetos que subieron en el parador Independencia comenzaron a intercambiar insultos con otros individuos que iban a bordo del tren ligero. De acuerdo con testigos, se identificaban con vestimenta de la Lepra y Godoy Cruz, respectivamente.

Pelea y pánico en pleno viaje Fuentes policiales que fueron consultadas por MDZ relataron que el enfrentamiento fue subiendo de tono y los fanáticos comenzaron a agredirse físicamente en medio del resto de los usuarios del transporte público, quienes, envueltos en el pánico, buscaron resguardarse.

La situación continuó hasta el parador Progreso, ubicado a la altura del mayorista Oscar David, donde los hinchas que protagonizaron el altercado descendieron de la unidad y se dieron a la fuga, surge de la información y el relato de testigos.

Unidad Policial Metrotranviaria Policías de la Utran se desplazaron hasta el parador para controlar la situación. (Foto ilustrativa) Gentileza Gobierno de Mendoza.