Las dos decisiones fuertes que tomará Walter Ribonetto en Godoy Cruz para torcer el rumbo

Luego de la derrota con Vélez , el plantel de Godoy Cruz Antonio Tomba i nició la semana de trabajos de cara al próximo encuentro, que será ante Platense , el lunes que viene a las 19 en estadio Ciudad de Vicente López , correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura .

Obligado por la situación actual, el cuerpo técnico ya diagrama no sólo el compromiso ante el actual campeón del fútbol argentino, sino también por La Bodega se proyectan a los dos partidos que jugará después de la fecha FIFA de septiembre.

Tras la caída con Vélez, el equipo se fue silbado e insultado por un sector del público.

Debido al flojo comienzo en el certamen, el Tomba no sólo figura en el penúltimo lugar de la zona B con 3 puntos, sino que además quedó en el puesto 27 de la tabla anual y muy cerca de los puestos de descenso.

Luego de la racha de cuatro partidos perdidos desde su arribo al club, el DT de Godoy Cruz pateará el tablero de cara a los próximos compromisos con el objetivo de poder dar un vuelco ante este complejo escenario.

Por un lado, y frente al bajo rendimiento individual de varios jugadores, el entrenador tiene pensado hacer varios cambios en el equipo titular y darle la posibilidad a aquellos futbolistas que no vienen teniendo minutos.

El plantel del Tomba volvió a las prácticas y ya se prepara para visitar al campeón Platense. Foto: prensa Club Godoy Cruz.

Por el otro, el cuerpo técnico de Tino armará una mini pretemporada después del partido con el Calamar, ya que tendrá 15 días de margen para jugar ante Barracas Central, con el objetivo de ajustar detalles tanto en el aspecto físico como anímico del plantel.