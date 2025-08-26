"Voy a poner la cara por estos jugadores": la palabra de Walter Ribonetto tras la dura derrota de Godoy Cruz

Godoy Cruz volvió a tropezar en el Torneo Clausura, cayó 2 a 0 frente a Vélez y el entrenador Walter Ribonetto hizo su autocrítica en la conferencia de prensa.

Godoy Cruz no logra salir del mal momento y, después de la eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Atlético Mineiro, volvió a tropezar en el Torneo Clausura. Tras la caída del Tomba por 2 a 0 frente a Vélez en el Feliciano Gambarte, el entrenador Walter Ribonetto hizo su autocrítica en la conferencia de prensa.

El equipo mendocino sufrió en la primera etapa, donde se definió el partido con un gol en contra de Mateo Mendoza a los 23 minutos y un tiro libre impecable de Maher Carrizo a los 31. El Fortín aprovechó las oportunidades que generó y golpeó en momentos clave, mientras que el Expreso mostró dificultades para inquietar el arco rival y se quedó sin reacción en la segunda mitad. Ahora, debe sumar con urgencia en el Torneo Clausura, ya que está solo dos puntos por encima de Aldosivi y Talleres, los dos equipos más comprometidos en la tabla anual.

Walter Ribonetto: "Tuvimos cuatro partidos de alto voltaje" Walter Ribonetto vs Vélez Tras la derrota, el entrenador Walter Ribonetto habló en conferencia de prensa e hizo su análisis de la delicada situación del Tomba: "Antes del gol que nos hacen no habíamos tenido inconvenientes. Desde el juego, respecto de lo que habían sido los últimos partidos, tuvimos una merma. Fueron cuatro partidos seguidos y uno se hace responsable de la situación y voy a poner la cara por estos jugadores. Obviamente que esto es un arrastre de hace tiempo y tenemos que hacer una autocrítica más profunda de lo que nos está sucediendo".

En tanto, el DT de Godoy Cruz destacó la falta de eficacia en ataque: "Con respecto al resultado, yo creo que podríamos haber empatado el partido o por lo menos haber convertido, ya que en las que tuvimos no estuvimos finos. Nos está costando la finalización. Creamos situaciones pero nos está costando y nos golpearon en dos momentos importantes".

Además, Ribonetto reconoció la baja en el rendimiento futbolístico y sostuvo que "en el segundo tiempo levantamos un poco más las líneas, cambiamos un poco de nombres, pero el resultado es lo que te queda y yo creo que involucionamos en el juego y tenemos que cambiar el chip lo antes posible".