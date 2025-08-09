Walter Ribonetto fue presentado oficialmente en el Tomba y ya dirigió su primera práctica

Godoy Cruz oficializó la llegada de su nuevo director técnico, Walter Ribonetto, quien dirigió este sábado su primera práctica en Coquimbito.

Walter Ribonetto fue presentado en el Tomba y ya dirigió su primera práctica en el predio de Coquimbito.

Godoy Cruz oficializó la llegada de su nuevo director técnico, Walter Ribonetto y presentó al entrenador con dos publicaciones que fueron difundidas en sus canales oficiales a través de las redes sociales. Además, el nuevo entrenador, tuvo su primera práctica al frente del plantel con la mira puesta en el duelo del Tomba frente a Atlético Mineiro en el Gambarte.

En el primer posteo en la cuenta oficial de Godoy Cruz, se subió una imagen del nuevo entrenador con el siguiente mensaje: "Bienvenido, Tino. Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT comenzará con sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado. Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso".

Además, también hubo mención para el resto del cuerpo técnico del Tomba, que está conformado por Cristian Zermatten como ayudante de campo, Martín Seri como preparador físico e Ignacio Scolari, y se aclara que "además, se sumarán profesionales de nuestra institución".

Luego, se publicaron varias fotografías de Ribonetto en la primera práctica con su nuevo equipo. "Las primeras indicaciones de Tino Ribonetto. El DT ya se encuentra al mando del Expreso y lleva adelante su primera práctica en el PARC (Predio de Alto Rendimiento Coquimbito)", comunicaron.