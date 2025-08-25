Godoy Cruz se juega todo ante Vélez en el Gambarte: formaciones y tv

El Tomba enfrenta al Fortín desde las 17 horas por la fecha 6 de la Liga Profesional. Partido por la permanencia.

Godoy Cruz quiere levantarse después de la eliminación ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana y enfrentará a Vélez Sarfield este lunes desde las 17 en el Feliciano Gambarte. Los de Walter Ribonetto vienen de 4 derrotas de forma consecutivas y buscarán levantarse para escaparse de la zona baja, ya que el objetivo tombino pasa a ser de ahora en más pelear por la permanencia.

La buena noticia de esta fecha es que Talleres perdió y Aldosivi se medirá ante Estudiantes este lunes a las 19:15. Ribonetto asumió y tuvo 3 partidos durísimos en los que en ninguno pudo lograr un empate al menos. Así y todo se ve una mejoría desde los futbolístico, aunque no hay tiempo para seguir cediendo puntos en el torneo local. Pensando en Vélez, el equipo no está confirmado, aunque hay algunas dudas en el equipo. El Expreso está a dos puntos de la zona de descenso.

Por el lado de los de Guillermo Barros Schelotto, por el campeonato local no vienen tan cómodos, solamente tienen tres puntos más que el Tomba, pero este segundo semestre arrancaron sumando y están en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Fortaleza. Enfrentarán a Racing en la próxima ronda.

image Formaciones Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández; Facundo Altamira, Santino Andino y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Vélez Sarfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.