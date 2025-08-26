Entradas gratuitas para personas con discapacidad para ver River vs Unión en Mendoza: los requisitos

Mendoza recibirá el partido entre River Plate y Unión de Santa Fe este jueves en el Malvinas Argentinas y habrá entradas para personas con discapacidad.

Mendoza recibe un nuevo partido de los octavos de final de la Copa Argentina. El próximo jueves, River Plate y Unión de Santa Fe se enfrentarán desde las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas y habrá entradas para personas con discapacidad que podrá retirarse desde mañana miércoles.

Los pases se podrán retirar este miércoles 27 de agosto desde las 9, por orden de llegada, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas. Se debe tener en cuenta que el cupo es limitado y que solo se podrá retirar una entrada por persona.

Qué se debe presentar para obtener una entrada Quienes deseen obtener los tickets debenrá concurrir con el DNI y el certificado único de discapacidad, ambos en original y fotocopia. Si el certificado especifica que esa persona circula con acompañante, también deberá llevar el DNI y fotocopia del documento de este.

El cupo es limitado y se ofrecerá una entrada por persona. En tanto, si el certificado especifica que la persona con discapacidad circula con acompañante, se entregarán dos pases. No es necesario que concurra el titular del certificado de discapacidad, ya que puede asistir otra persona con su documentación.

Quien retire la entrada para el partido por Copa Argentina solamente podrá obtener el pase correspondiente a una persona con discapacidad, ya que un beneficiario no puede asistir con varios certificados y retirar entradas de más de un espectador con discapacidad.