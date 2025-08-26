Entradas gratuitas para personas con discapacidad para ver River vs Unión en Mendoza: los requisitos
Mendoza recibirá el partido entre River Plate y Unión de Santa Fe este jueves en el Malvinas Argentinas y habrá entradas para personas con discapacidad.
Mendoza recibe un nuevo partido de los octavos de final de la Copa Argentina. El próximo jueves, River Plate y Unión de Santa Fe se enfrentarán desde las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas y habrá entradas para personas con discapacidad que podrá retirarse desde mañana miércoles.
Los pases se podrán retirar este miércoles 27 de agosto desde las 9, por orden de llegada, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas. Se debe tener en cuenta que el cupo es limitado y que solo se podrá retirar una entrada por persona.
Qué se debe presentar para obtener una entrada
Quienes deseen obtener los tickets debenrá concurrir con el DNI y el certificado único de discapacidad, ambos en original y fotocopia. Si el certificado especifica que esa persona circula con acompañante, también deberá llevar el DNI y fotocopia del documento de este.
El cupo es limitado y se ofrecerá una entrada por persona. En tanto, si el certificado especifica que la persona con discapacidad circula con acompañante, se entregarán dos pases. No es necesario que concurra el titular del certificado de discapacidad, ya que puede asistir otra persona con su documentación.
Quien retire la entrada para el partido por Copa Argentina solamente podrá obtener el pase correspondiente a una persona con discapacidad, ya que un beneficiario no puede asistir con varios certificados y retirar entradas de más de un espectador con discapacidad.
La venta de entradas para el público general
El encuentro entre River y Unión se disputará el próximo jueves desde las 21:15 y es válido por los octavos de final de la Copa Argentina. Cómo conseguir las entradas:
Venta de entradas para la parcialidad de Unión de Santa Fe:
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18, en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).
Venta web para la parcialidad de River
- Lunes 25 de agosto, desde las 12 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Canje de entradas físicas para la parcialidad de River
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas.
- Jueves 28 de agosto, de 11 a 19, en el Parque General San Martín (paseo De Los Robles).
Venta de plateas presencial en Mendoza para la parcialidad de River:
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas
Los precios
- Menores: $25000.
- Popular: $35000.
- Platea Descubierta: $50000.
- Platea Cubierta: $60000.