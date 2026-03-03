Vuelven los Jonas Brothers a Argentina: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

Preventa exclusiva y cuotas sin interés: todo lo que tenés que saber para no quedarte afuera del show del 6 de mayo.

Los Jonas Brothers regresan a la Argentina en mayo de 2026 para presentar su nuevo disco. / Instagram @jonasbrothers

La espera terminó para las fanáticas argentinas. Luego de un 2025 consagratorio con el estreno de Greetings From Your Hometown, los Jonas Brothers anunciaron oficialmente su regreso al país. El escenario elegido para este reencuentro es nuevamente el Movistar Arena, donde el trío planea desembarcar el próximo 6 de mayo.

jonas-brothers-argentina-2026 (2) El Movistar Arena de Villa Crespo volverá a vibrar con la energía de la "Jonamanía". Instagram @jonasbrothers Esta parada en Buenos Aires forma parte de su ambiciosa gira latinoamericana, diseñada para presentar en vivo su último material de estudio pero sin olvidar los clásicos que marcaron a toda una generación.

Entradas y precios: el plan de los Jonas Brothers para copar Villa Crespo El retorno de Nick, Joe y Kevin se produce a dos años de sus memorables tres noches de 2024, cuando agotaron funciones con el tour Five Albums. One Night. The World Tour. Para esta nueva etapa, el grupo decidió facilitar el acceso a su público con una estrategia de "precios populares" que busca llenar el estadio.

jonas-brothers-argentina-2026 (3) "Greetings From Your Hometown", el último trabajo que los trae de vuelta a Buenos Aires. Instagram @jonasbrothers Las opciones de tickets son variadas: las Plateas Altas arrancan en los $70.000, mientras que el Campo Delantero se posicionó en $185.000 y el Campo Trasero en $85.000. Por su parte, las Plateas Bajas oscilan entre los $160.000 y los $200.000.

Jonas Brothers Fiebre en Miami. Foto: @Jonasbrothers Las entradas para ver a la banda saldrán a la venta a principios de marzo con beneficios exclusivos. Instagram @jonasbrothers Para quienes ya están preparando la tarjeta, el cronograma de ventas es clave. Los tickets se conseguirán únicamente a través de la web oficial del estadio (www.movistararena.com.ar). La acción comienza el 3 de marzo a las 10:00 con la preventa exclusiva para clientes Macro Visa, quienes contarán con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés. En tanto, el resto de los mortales podrá acceder a la venta general a partir del 5 de marzo, también desde las 10 de la mañana, aceptando todos los medios de pago disponibles.