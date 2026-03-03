¡Regreso explosivo! Scary Movie 6 estrenó tráiler y confirmó la vuelta de grandes estrellas

Tras años de espera, la franquicia Scary Movie que se burló de todos los asesinos del cine vuelve con su sexta parte y los protagonistas de siempre.

Anna Faris y Regina Hall vuelven a sus icónicos roles de Cindy y Brenda para esta sexta entrega. / IMDB

La nostalgia dosmilera pega fuerte con el regreso más esperado a la pantalla grande. Paramount Pictures acaba de romper el internet con el primer adelanto de lo que será Scary Movie 6, la sexta entrega de la saga que redefinió las comedias de sátira.

Scary Movie 6 - tráiler Lo que más celebra el público es la vuelta del "dream team" original a esta esperadísima película: los hermanos Wayans, junto a las inigualables Regina Hall y Anna Faris, regresan para demostrar que nadie se burla del cine de terror mejor que ellos.

El regreso de los Wayans y las nuevas parodias que darán que hablar El guion de esta película, una pieza clave que promete recuperar el ADN de las primeras entregas, quedó nuevamente en manos de Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans. Esta vez, la mira está puesta en los éxitos del "terror moderno".

scarymovie6-substance Ghostface regresa al metro en una desopilante parodia de la última entrega de Scream y La Sustancia. Captura tráiler El tráiler ya adelantó escenas desopilantes que parodian a fenómenos recientes como La Sustancia y Sinners. Bajo la dirección de Michael Tiddes, la película no dejará títere con cabeza, sumando también al elenco a figuras como Lochlyn Monroe y Dave Sheridan para completar ese clima de reunión de secundaria que tanto extrañábamos.

scary-movie-6-anna-farris Anna Faris vuelve a su icónico rol de Cindy. Captura tráiler Las referencias que se dejan ver en este primer vistazo son una verdadera carta de amor (o de burla) al género. Desde una apertura que recrea el tenso momento del metro en Scream 6 con Ghostface, hasta guiños a producciones de culto como Terrifier, Longlegs y M3gan.