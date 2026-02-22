Toy Story 5 y el villano que nadie esperaba: mira el trailer

Toy Story 5 sorprende con un rival. El villano de la nueva saga no es un juguete y pone en jaque a Woody y Buzz.

Treinta años pesan. Y también enseñan. Desde 1995, cuando Pixar lanzó Toy Story, más de 300 millones de espectadores han crecido junto a Woody y Buzz. Ahora, la saga mira al presente y presenta a un enemigo inesperado: las pantallas que dominan la infancia actual.

La dupla original regresa con las voces de Tom Hanks y Tim Allen. La química sigue intacta. El público que creció en los noventa vuelve a sentirse niño. No hay villano de plástico. No hay oso rencoroso. Aparece Lilypad, una tablet con voz de Greta Lee. Representa el nuevo centro del entretenimiento infantil. Promete juegos sin pausa y estímulos sin fin.

Embed - Trailer Los datos acompañan el conflicto. Según informes globales, niños entre 8 y 12 años pasan más de cuatro horas al día frente a pantallas. En muchos hogares, el tiempo con juguetes físicos cae cada año. La película recoge esa realidad y la lleva al cuarto de Bonnie.

Jessie expresa temor a quedar en el olvido. Woody defiende la magia del juego compartido. Buzz analiza el terreno como buen guardián espacial. El debate no ataca la tecnología. La pone sobre la mesa y pregunta qué espacio queda para la imaginación tangible.