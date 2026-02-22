Toy Story 5 y el villano que nadie esperaba: mira el trailer
Toy Story 5 sorprende con un rival. El villano de la nueva saga no es un juguete y pone en jaque a Woody y Buzz.
Treinta años pesan. Y también enseñan. Desde 1995, cuando Pixar lanzó Toy Story, más de 300 millones de espectadores han crecido junto a Woody y Buzz. Ahora, la saga mira al presente y presenta a un enemigo inesperado: las pantallas que dominan la infancia actual.
El villano de la nueva saga
Toy Story 5 retoma la historia tras la despedida que marcó Toy Story 4. Woody vive lejos del cuarto de Bonnie. Buzz sigue fiel a su misión. El reencuentro promete emoción y tensión. El avance ya circula y dispara teorías en redes.
La dupla original regresa con las voces de Tom Hanks y Tim Allen. La química sigue intacta. El público que creció en los noventa vuelve a sentirse niño. No hay villano de plástico. No hay oso rencoroso. Aparece Lilypad, una tablet con voz de Greta Lee. Representa el nuevo centro del entretenimiento infantil. Promete juegos sin pausa y estímulos sin fin.
Los datos acompañan el conflicto. Según informes globales, niños entre 8 y 12 años pasan más de cuatro horas al día frente a pantallas. En muchos hogares, el tiempo con juguetes físicos cae cada año. La película recoge esa realidad y la lleva al cuarto de Bonnie.
Jessie expresa temor a quedar en el olvido. Woody defiende la magia del juego compartido. Buzz analiza el terreno como buen guardián espacial. El debate no ataca la tecnología. La pone sobre la mesa y pregunta qué espacio queda para la imaginación tangible.
La franquicia supera los 3.000 millones de dólares en taquilla mundial. No vive solo de recuerdos. Arriesga con un tema actual. El tráiler deja claro que la saga quiere dialogar con padres, hijos y pantallas en la misma sala.