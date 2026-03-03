Netflix: la película sueca de época que mezcla un amor intenso y fue amada por la crítica

Lejos de los fenómenos globales, Netflix tiene una película que permanece oculta pero que tiene una gran historia para pasar el rato.

El cine de época vuelve a estar en boca de todos con una película oculta en el catálogo de Netflix. A diferencia de las típicas películas hollywoodenses, esta producción británica ofrece una historia cargada de emociones, calidad visual y personajes que poco tienen que envidiar a las propuestas anglosajonas.

Dentro de la época de vestimienta elegante, salones para bailes, cartas escritas a mano y cargos reales, se sitúa Un juego serio. La película pone en el centro de la historia un amor intenso que está atravesado por las exigencias de la época y que muchas veces pone en duda la continuidad de la pareja.

un juego serio netflix 1 La película de Netflix que nos remonta a Suecia del siglo pasado. Netflix ¿De qué trata la película? Un juego serio es dirigida por Pernilla August y está basada en la novela de Hjalmar Söderberg. Inspirada en la Suecia del siglo XX, nos presenta a Arvid y Lydia, dos jóvenes que se enamoran y creen que el amor es suficiente para afrontar la vida. Pronto, las diferencias económicas, las expectativas de la sociedad los separan.

Pero, años después vuelven a encontrarse y descubren que, a pesar de ser muy diferentes, aún sostienen un fuerte sentimiento el uno por el otro. Aunque esto no está del todo explícito, ya que la película no hay explosiones de emociones, ni grandes discursos apasionados; sus silencios, miradas y diálogos breves funcionan como una pista.