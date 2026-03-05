Ricky Martin sumó un show en Argentina: la provincia elegida y cómo comprar entradas

El popular ídolo latino ofrecerá un par de presentaciones en nuestro país, y una provincia fue elegida como estratégico punto de atracción para miles de fans del artista.

Ricky Martin agregó una nueva presentación en Argentina en el marco de su actual gira internacional, el show en cuestión será en el interior de nuestro país y se suma a la fecha ya anunciada para el sábado 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, ciudad de Buenos Aires.

Mientras crece la expectativa por posibles novedades sobre más oportunidades para ver al portorriqueño en suelo nacional, la provincia elegida para vibrar con la música de Ricky Martin es Córdoba, donde el artista ofrecerá el domingo 12 de abril un recital en el Estadio Mario Kempes.

Más allá del talentoso ensamble de músicos que acompañarán al intérprete de clásicos como Livin' la vida loca, el espectáculo contará con bailarines, pantallas y un gran despliegue lumínico.

Ricky Martin llega a Córdoba con su nueva gira: cuándo comienza la venta de entradas 572884122_18541197793015092_8696987462614449000_n Ricky Martin se presentará en Córdoba el 12 de abril. Instagram @ricky_martin Este jueves 5 de marzo a partir de las 16, clientes del Banco Santander podrán acceder a una preventa exclusiva de entradas para el show de Ricky Martin en Córdoba a través del sitio Universo Tickets. En tanto que la venta general se habilitará cuando se agote la primera instancia.