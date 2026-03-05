Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el viernes 6 de marzo
Si buscás planes para este viernes, te acercamos algunas propuestas imperdibles para disfrutar y sumar a tu agenda.
El primer viernes de marzo se presenta como una fecha clave para locales y turistas en Mendoza. Con el marco de los festejos vendimiales, la provincia se convierte en el escenario principal de una noche que promete diversidad de estilos, desde encuentros íntimos hasta celebraciones populares al aire libre.
Estos son algunos de las planes que no podés dejar pasar este 6 de marzo:
Te Podría Interesar
- Regreso: Clara Cantore presenta Regreso, su último álbum producido en Galicia. La bajista y compositora cordobesa vuelve a Mendoza para recorrer las nuevas canciones de su último disco, junto a clásicos de repertorio popular. El show contará con invitadas locales.
Dónde: Sala Vilma Rúpolo en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).
Horario: 21 horas.
Las entradas anticipadas, disponibles hasta este jueves inclusive, tienen un valor de $20.000. Luego de esa fecha, el precio pasará a ser de $25.000 para la entrada general. Se consiguen por la página EntradaWeb.
- Vía blanca: las 18 representantes departamentales desfilarán en carros alegóricos especialmente diseñados y ornamentados para destacar la identidad de cada rincón de la provincia. María Celeste Sammartino será parte del recorrido representando a la Ciudad de Mendoza.
Dónde: el trayecto comenzará en la intersección de San Martín y Vicente Zapata, continuará hacia el norte por San Martín hasta Las Heras, luego avanzará por Chile, doblará en Sarmiento y seguirá hacia el oeste para desconcentrar en Belgrano.
Horario: desde las 21 horas.
Con entrada gratuita.
- 88 Locos: en el marco de la Semana de la Vendimia 2026, 88 Locos Wines presenta dos noches especiales en la Terracita de Punto Sexta. En esta jornada, se presentará el reconocido cantante argentino Diego Valentín Flores, especializado en tango y música urbana. El espectáculo se realizará al aire libre, en un formato íntimo y cercano, acompañado por una degustación de vinos 88 Locos Wines especialmente seleccionados para la ocasión. Una propuesta para vivir la Vendimia desde otro lugar: música en vivo, vino y atardecer mendocino en un entorno exclusivo.
Dónde: Punto Sexta – Terracita (Suipacha 306, Ciudad).
Horario: 19 horas.
La entrada general cuesta $40.000 y se adquiere por EntradaWeb. Los menores abonan a partir de los 14 años.