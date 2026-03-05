Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el viernes 6 de marzo

Si buscás planes para este viernes, te acercamos algunas propuestas imperdibles para disfrutar y sumar a tu agenda.

La Vía Blanca se realizará en la noche del viernes.

El primer viernes de marzo se presenta como una fecha clave para locales y turistas en Mendoza. Con el marco de los festejos vendimiales, la provincia se convierte en el escenario principal de una noche que promete diversidad de estilos, desde encuentros íntimos hasta celebraciones populares al aire libre.

Estos son algunos de las planes que no podés dejar pasar este 6 de marzo:

Regreso Regreso. EntradaWeb. Regreso: Clara Cantore presenta Regreso, su último álbum producido en Galicia. La bajista y compositora cordobesa vuelve a Mendoza para recorrer las nuevas canciones de su último disco, junto a clásicos de repertorio popular. El show contará con invitadas locales. Dónde: Sala Vilma Rúpolo en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Horario: 21 horas.

Las entradas anticipadas, disponibles hasta este jueves inclusive, tienen un valor de $20.000. Luego de esa fecha, el precio pasará a ser de $25.000 para la entrada general. Se consiguen por la página EntradaWeb.