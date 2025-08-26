Godoy Cruz abre inscripción para nuevas viviendas sociales: lo que hay que saber

El municipio oficializó la segunda convocatoria para el sorteo y adjudicación de viviendas sociales en el barrio Los Constituyentes II.

Godoy Cruz convoca a postulantes para la adjudicación de las viviendas restantes en el barrio Los Constituyentes II.

La Municipalidad de Godoy Cruz publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto municipal Nº 2848, mediante el cual se habilita la segunda convocatoria de aspirantes a viviendas sociales en el barrio Los Constituyentes II. El complejo, ubicado en calle Vélez Sarsfield del distrito San Francisco del Monte, cuenta con un total de 64 unidades habitacionales.

En la primera convocatoria ya se habían sorteado 16 viviendas, por lo que esta nueva etapa busca completar el proceso de selección y adjudicación de las unidades restantes. El decreto establece los requisitos que deberán cumplir los postulantes, el procedimiento de fijación del precio de venta y el reglamento aplicable al sorteo y adjudicación.

Uno de los puntos centrales de la norma es que los interesados deberán abonar una seña mínima equivalente al 20% del valor de la vivienda. El financiamiento será otorgado por entidades financieras a elección de los adjudicatarios, quienes estarán sujetos a la correspondiente calificación crediticia (ver anexo).

La iniciativa responde al compromiso de ampliar el acceso a viviendas sociales en el departamento, bajo condiciones transparentes y con reglas claras de adjudicación.