El desgarrador relato del DT de Universidad de Chile tras la barbarie en Independiente: "Mi hijo de 9 años estuvo encerrado en la cancha"

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, rompió el silencio y dejó un testimonio muy fuerte sobre la situación que vivió durante los incidentes en Avellaneda.

De a poco, a nueve días de los lamentables incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda, la desazón empieza a cesar y los principales protagonistas de los clubes alzan la voz sobre los hechos de violencia que dejaron una huella negra en la historia del fútbol sudamericano. Esta vez fue el turno de Gustavo Álvarez, el DT del equipo trasandino, que rompió el silencio en conferencia de prensa y habló por primera vez tras la barbarie.

El duro testimonio del DT de Universidad de Chile tras los incidentes El técnico argentino se sentó en sala de prensa previo al clásico ante Colo Colo por la liga de Chile, pero no sin antes referirse a todo lo sucedido el miércoles 20 de agosto en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. “Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Universidad de Chile. No solo a los que estuvieron en la tribuna alta esa noche, sino a todos sus familiares y seres queridos que deben haber sentido toda la indignación, la incertidumbre y la impotencia que sentimos los que estuvimos en esa cancha“, fue el mensaje de Álvarez para la gente de la U que resultó herida.

El entrenador, además, dejó una desgarradora confesión sobre la situación que vivió en medio de la batalla entre barras: “Lo sintetizo en una palabra, que es locura. No tiene explicación racional. Tengo un hijo de nueve años que estuvo encerrado una hora y media en un palco, con hinchas del otro equipo amenazándolo".

Siguiendo con ese relato, Gustavo Álvarez describió lo que fue el reencuentro con su hijo horas más tarde: "Cuando lo vuelvo a ver, cerca de la 1 o 2 de la mañana, me hizo tres preguntas que no tuve respuesta. Fíjese lo difícil que es reenfocarse. Te hace replantearte todo”, confesó.