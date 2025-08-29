Fuerte cachetazo para el jefe de la barra de Independiente

A una semana de los graves incidentes entre los hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile , durante el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el jefe de la barra brava del “Rojo” recibió un fuerte cachetazo.

Este viernes, el ministerio de Seguridad de la Nación anunció que le prohibió el ingreso a todas las canchas del país a Juan Eduardo Lenczicki. Según informó Infobae, la resolución será publicada el próximo lunes 1 de septiembre en el Boletín Oficial, pero ya está vigente.

Cabe destacar que, en el mes de marzo, el Gobierno ya le había aplicado el derecho de admisión al estadio de Independiente por cinco meses a Lenczicki. Sin embargo, ahora, la medida será a nivel nacional y por plazo indeterminado.

El jueves pasado por la madrugada, personal de la Comisaría Primera de Avellaneda junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó a cabo ocho allanamientos con el objetivo de capturar a los barras acusados de intento de homicidio.

Desde la Agencia Noticias Argentinas detallaron que tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados.

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados. Sin embargo, por ahora, los barras continúan prófugos y cuentan con orden de captura internacional. La causa se encuentra caratulada como “tentativa de homicidio y robo agravado”.