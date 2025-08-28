Presenta:

Incidentes entre hinchas de Independiente y U. de Chile: ocho barras del Rojo tienen pedido de captura internacional

Las autoridades buscan intensamente a ocho barras de Independiente que se encuentran prófugos. Todos cuentan con órdenes de captura internacionales.

Los barras de Independiente están acusados de intento de homicidio.

A una semana de los graves incidentes entre los hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile, durante el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, la Policía realizó varios allanamientos para capturar a barras del Rojo.

Este jueves por la madrugada, personal de la Comisaría Primera de Avellaneda junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó a cabo ocho allanamientos con el objetivo de capturar a los barras acusados de intento de homicidio.

Desde la Agencia Noticias Argentinas detallaron que tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados.

Qué secuestraron durante los operativos

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados.

allanamientos barras Independiente

Sin embargo, por ahora, los barras continúan prófugos y cuentan con orden de captura internacional. La causa se encuentra caratulada como “tentativa de homicidio y robo agravado”.

allanamientos Independiente barras

