Incidentes entre hinchas de Independiente y U. de Chile: ocho barras del Rojo tienen pedido de captura internacional
Las autoridades buscan intensamente a ocho barras de Independiente que se encuentran prófugos. Todos cuentan con órdenes de captura internacionales.
A una semana de los graves incidentes entre los hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile, durante el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, la Policía realizó varios allanamientos para capturar a barras del Rojo.
Este jueves por la madrugada, personal de la Comisaría Primera de Avellaneda junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó a cabo ocho allanamientos con el objetivo de capturar a los barras acusados de intento de homicidio.
Desde la Agencia Noticias Argentinas detallaron que tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados.
Qué secuestraron durante los operativos
Durante los allanamientos, los efectivos incautaron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados.
Sin embargo, por ahora, los barras continúan prófugos y cuentan con orden de captura internacional. La causa se encuentra caratulada como “tentativa de homicidio y robo agravado”.