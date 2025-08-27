Empresarios de viajes suspendieron tours de compras a Chile por miedo a las represalias

La barbarie se desató en el estadio Libertadores de América cuando un grupo de hinchas-barras de Universidad de Chile comenzó a agredir a hinchas de Independiente de Avellaneda, cuya barra respondió con una brutal golpiza a algunos chilenos que quedaron atrapados entre la desidia de la Policía y la impune violencia.

Un conflicto más que deportivo, que tomó estado público e internacional, ocurrido a más de 1000 kilómetros de la provincia de Mendoza pero con repercusión directa. Sucede que las cruentas imágenes del horror generaron resentimiento del otro lado de la cordillera y hay personas que temen represalias. Algunos mendocinos que han viajado a Chile por estos días experimentaron la violencia de quienes toman venganza sin discernir. Al punto que los propietarios de los reconocidos tour de compras decidieron cancelarlos , temiendo esas represalias.

Franco Pivato, dueño de La Torre Viajes, informó que esa misma fue la decisión de su empresa luego de ser advertido por colegas en los días previos. El incidente se produjo el 20 de agosto y hasta el 24 no había habido tours por el cierre del paso internacional. El domingo se habilitó pero no fueron muchos los que se animaron a arriesgarse.

“Nosotros alquilamos los micros y hay un grupo de coordinadores que arman los viajes. El viernes empezamos a recibir mensajes de ellos desde Santiago, de distintos colegas de ellos y comerciantes; sugiriendo que no viajemos. El sábado me llamó otro colega en Santiago advirtiéndonos lo mismo”, señaló, quien contó que no sacó micros ni ese domingo ni el lunes.

Por otro lado, contó que si bien este accionar se recrudeció tras la barbarie en Avellaneda, es una denuncia recurrente. “Contra los vehículos argentinos ha pasado siempre. A nosotros nos han roto vidrios, nos tiran algún piedrazo en algún puente. No es de ahora, pero se ha agravado el tema con todo esto”, apuntó en diálogo con MDZ Radio .

De hecho, hasta contó que se plantearon como alternativa dejar los vehículos argentinos escondidos en altura y descender con colectivos chilenos, pero la medida fue descartada. “Hablamos con un colega de la posibilidad de llegar hasta Guardia Vieja y que él nos lleve los pasajeros hasta Santiago. Pero nos dijo que era arriesgarse, porque donde vieran que bajaban argentinos, podría tener problemas él”, contó.

Otra alternativa era intentar pautar con shopping o mall la seguridad de estos vehículos, teniendo en cuenta que también es una situación que los afecta en volumen, considerando que por día cruzan entre 40 y 50 micros de todo el país. Pero esto también fue descartado: “No porque no hay lugar en la calle Si ven el micro estacionado te lo levanta la grúa. Hay ciertos playones en donde muchos se estacionan y los guardan toda la noche ahí. Pero es imposible porque aparte la gente no va a comprar a un solo lado. Andan por todo Santiago, Estación Central, o se van a Quilicura. Buscan precios y se mueven”.

Preocupados por los daños… y por los ingresos

“Estos tours de compra son el sustento de muchísima gente. Familias mendocinas, sanjuaninas, cordobesas, de Neuquén, vienen de todas partes del país a comprar”, señaló Pivato, alertado por la caída en los ingresos tanto de la empresa como de las personas que utilizan estos tour para su economía familiar.

“Casi el 60% de la gente que los hace revende la mercadería”, agregó. Además, contó que el 90% de los viajes que hace la empresa son tours de compras a Chile. “Nos influye y nos complica mucho”, agregó.

