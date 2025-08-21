El saldo de la barbarie: 10 heridos y más de 90 detenidos por los incidentes en la cancha de Independiente

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos . La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.

El caos comenzó cuando seguidores de la Universidad de Chile , ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

Ante el cariz de los acontecimientos la Conmebol confirmó cerca de la medianoche que el encuentro fue cancelado definitivamente; en consecuencia, no se reanudará, y el Tribunal de Disciplina de la entidad confirmará una resolución en los próximos días.

Por lo tanto, los Órganos Judiciales de la Conmebol analizarán lo sucedido y anunciarán que sucederá con respecto a los equipos. La decisión podría incluir la descalificación de ambos, debido a la gravedad del altercado y la violencia expuesta por las dos parcialidades, aunque también podría ser uno solo el afectado, mientras que el otro avanzaría a los cuartos de final del certamen continental.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, señaló la entidad en un comunicado.

Una imagen terrible de los incidentes en Avellaneda Un hincha de Independiente desmayando a un hincha de la U de Chile con un tablón de madera.

Asimismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones”, expresó el comunicado oficial de la Confederación.

Los incidentes comenzaron en el entretiempo, cuando los hinchas más radicalizados del conjunto chileno prendieron fuego una bandera de Independiente y luego empezaron a arrojar objetos contundentes desde la tribuna Pavoni alta hacia el sector inferior.

Como consecuencia de esas agresiones algunos simpatizantes de Independiente resultaron heridos, mientras el resto se guarecía debajo de las gradas y otro grupo decidió ingresar al terreno de juego para que interrumpir las acciones, con el segundo tiempo apenas iniciado.

En tanto, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro visitante desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro del Libertadores de América.

El ataque de la barra de Independiente a los hinchas de la U de Chile

A pesar de los actos de vandalismo la policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia, mientras los hinchas del rojo se unieron en un canto pidiendo a la barra brava que acuda a la tribuna del equipo visitante.

Finalmente, los integrantes de la barra de Independiente ingresaron a la tribuna visitante, donde se enfrentaron con los chilenos, a quienes atacaron con armas blancas y golpes de puño, y hasta los despojaron de su vestimenta, en medio de un caos generalizado, que derivó en la suspensión del cotejo.

En esas circunstancia se pudo observar el desbande los hinchas trasandinos, uno de los cuales se acercó hasta el borde de la grada y cayó al vacío, en un aparente intento por escapar de la furiosa barra de Independiente, aunque algunos testigos afirmaron que fue empujado.