Independiente les hizo un pedido público a los hinchas agredidos por la parcialidad de la U. de Chile

Independiente emitió un comunicado con un mensaje para los socios que resultaron heridos por los proyectiles que lanzaron los barras chilenos en Avellaneda.

Después de identificar a 25 de los agresores que irrumpieron el sector visitante y les propinaron una salvaje golpiza a hinchas de Universidad de Chile, Independiente sacó otro comunicado con un pedido expreso para los hinchas del Rojo agredidos por los chilenos el pasado miércoles en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El comunicado de Independiente para los socios agredidos El club de Avellaneda informó que se puso en contacto vía mail "con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1", los dos sectores que atacaron los simpatizantes de la U con pedazos de mampostería, butacas, botellas de vidrio y una bomba de estruendo antes y durante el partido, y explicó los pasos a seguir con todos ellos.

"De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante", comentó Independiente en sus redes sociales. Además, el club reveló que se contactará con los damnificados para "brindarles asesoría legal y contención".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1960135445683056677&partner=&hide_thread=false A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni… pic.twitter.com/cQgpt4yrxP — C. A. Independiente (@Independiente) August 26, 2025 Sobre el final del comunicado, el Rojo les dejó un mensaje importante a todos los hinchas que ocuparon los lugares en cuestión: "Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto". A su vez, el texto cerró: "En este momento tan duro para nuestra Institución, es importante que estemos todos juntos.".