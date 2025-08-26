Independiente les hizo un pedido público a los hinchas agredidos por la parcialidad de la U. de Chile
Independiente emitió un comunicado con un mensaje para los socios que resultaron heridos por los proyectiles que lanzaron los barras chilenos en Avellaneda.
Después de identificar a 25 de los agresores que irrumpieron el sector visitante y les propinaron una salvaje golpiza a hinchas de Universidad de Chile, Independiente sacó otro comunicado con un pedido expreso para los hinchas del Rojo agredidos por los chilenos el pasado miércoles en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
El comunicado de Independiente para los socios agredidos
El club de Avellaneda informó que se puso en contacto vía mail "con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1", los dos sectores que atacaron los simpatizantes de la U con pedazos de mampostería, butacas, botellas de vidrio y una bomba de estruendo antes y durante el partido, y explicó los pasos a seguir con todos ellos.
"De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante", comentó Independiente en sus redes sociales. Además, el club reveló que se contactará con los damnificados para "brindarles asesoría legal y contención".
Sobre el final del comunicado, el Rojo les dejó un mensaje importante a todos los hinchas que ocuparon los lugares en cuestión: "Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto". A su vez, el texto cerró: "En este momento tan duro para nuestra Institución, es importante que estemos todos juntos.".
El Rojo intenta cambiar el chip
Tras unos días de shock por los violentos incidentes y luego de la postergación del partido contra Platense, el plantel de Julio Vaccari volvió este lunes a los entrenamientos en Villa Domínico con la cabeza puesta en el duelo del próximo viernes ante Instituto, por la fecha 7 del Clausura. En el medio (este miércoles), la dirigencia deberá presentar su descargo final ante la Conmebol y, a partir de ahí, esperar el fallo final de la casa madre del fútbol sudamericano. Se esperan sanciones muy duras.