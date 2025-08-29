La rompió en el Independiente semifinalista del Apertura y ahora Santos ofertó US$ 6.000.000: ¿se va del Rojo?

Independiente recibió una importante oferta por una de las grandes figuras del plantel de Julio Vaccari. Qué postura tomó el club.

Este viernes por la noche, desde las 21:15, Independiente volverá a la acción nueve días después de la barbarie. Mientras espera expectante el fallo de la Conmebol, el elenco de Julio Vaccari se medirá ante Instituto en Alta Córdoba con el objetivo de volver al triunfo tras ocho partidos y salir del último puesto de la Zona B del torneo Clausura.

Antes del duelo trascendental contra la Gloria y a pocos días de que finalice el mercado de pases, el Rojo recibió una oferta por una de sus figuras: Felipe Loyola, el volante chileno que se ganó un lugar importante en el fútbol argentino durante el último tiempo por sus destacadas presentaciones, sobre todo, en el equipo semifinalista del Apertura el semestre pasado.

El Santos elevó una importante oferta por Loyola: la postura de Independiente El club interesado en comprar al futbolista de la Selección de Chile, según informó el medio partidario De La Cuna Al Infierno, es nada menos que el Santos de Neymar, que ya le hizo llegar a la dirigencia de Independiente un ofrecimiento verbal de Us$6.000.000 por el 70% del mediocampista.

Julio Vaccari junto a Felipe Loyola durante el triunfo de Independiente sobre Godoy Cruz. Foto: Fotobaires

Sin embargo, hay dos claves que traban la operación: el conjunto de Avellaneda tiene la mitad de la ficha de Pipe (lo compró a mediados de 2024 por 2 millones desde Huachipato) y el número que elevó el Peixe, hasta el momento, no convence para nada al equipo argentino, que pretende un monto mayor para sentarse a hablar.