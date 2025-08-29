Insólito: en su descargo a Conmebol la Universidad de Chile incluyó una frase irónica de Vaccari como cierta

La Universidad de Chile envió su descargo a la máxima autoridad del fútbol sudamericano tras los incidentes con el Rojo y tergiversó una frase de Julio Vaccari.

El pasado miércoles, Independiente y la Universidad de Chile le enviaron a la Conmebol sus descargos tras los violentos y brutales incidentes entre ambas hinchadas en el Libertadores de América por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde el lado del Rey de Copas, Néstor Grindetti, presidente del club, dio una pequeña y breve conferencia de prensa en la que leyó el comunicado que le enviaron a las máximas autoridades del fútbol sudamericano. Por su parte, la respuesta del elenco trasandino no tardó en llegar y según mencionó el abogado, Gerardo Acosta, la U envió un documento de 18 páginas que inicia de la siguiente manera: "Un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores".

La irónica frase de Vaccari que Universidad de Chile utilizó como cierta Lo que llamó la atención es que el conjunto chileno utilizó como cierta una frase irónica de Julio Vaccari, DT de Independiente, que había dicho días atrás tras caer por 2-1 ante Vélez en Liniers: "El miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”, sentenció el entrenador en un ida y vuelta con un periodista sobre si importan o no las formas al buscar ganar. Sin embargo, para los abogados de la U fue una manera de advertir lo que se venía por la Sudamericana. Insólito…

El fuerte cruce de Vaccari con un periodista luego de la derrota de Independiente El fuerte cruce de Vaccari con un periodista luego de la derrota de Independiente. ESPN

Más allá de eso, la Universidad de Chile dejó en claro que, según su postura, no puede haber un castigo proporcional hacia su rival, ya que ellos eran los visitantes: “Existe la posibilidad de que la U sea castigada sin hinchas. Yo creo que por un principio de proporcionalidad, porque los hechos se dieron siendo visitantes, la sanción debería ser solo de visitantes, ya que el comportamiento de local fue bastante razonable siempre”