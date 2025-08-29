Insólito: en su descargo a Conmebol la Universidad de Chile incluyó una frase irónica de Vaccari como cierta
La Universidad de Chile envió su descargo a la máxima autoridad del fútbol sudamericano tras los incidentes con el Rojo y tergiversó una frase de Julio Vaccari.
El pasado miércoles, Independiente y la Universidad de Chile le enviaron a la Conmebol sus descargos tras los violentos y brutales incidentes entre ambas hinchadas en el Libertadores de América por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Desde el lado del Rey de Copas, Néstor Grindetti, presidente del club, dio una pequeña y breve conferencia de prensa en la que leyó el comunicado que le enviaron a las máximas autoridades del fútbol sudamericano. Por su parte, la respuesta del elenco trasandino no tardó en llegar y según mencionó el abogado, Gerardo Acosta, la U envió un documento de 18 páginas que inicia de la siguiente manera: "Un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores".
Te Podría Interesar
La irónica frase de Vaccari que Universidad de Chile utilizó como cierta
Lo que llamó la atención es que el conjunto chileno utilizó como cierta una frase irónica de Julio Vaccari, DT de Independiente, que había dicho días atrás tras caer por 2-1 ante Vélez en Liniers: "El miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”, sentenció el entrenador en un ida y vuelta con un periodista sobre si importan o no las formas al buscar ganar. Sin embargo, para los abogados de la U fue una manera de advertir lo que se venía por la Sudamericana. Insólito…
Más allá de eso, la Universidad de Chile dejó en claro que, según su postura, no puede haber un castigo proporcional hacia su rival, ya que ellos eran los visitantes: “Existe la posibilidad de que la U sea castigada sin hinchas. Yo creo que por un principio de proporcionalidad, porque los hechos se dieron siendo visitantes, la sanción debería ser solo de visitantes, ya que el comportamiento de local fue bastante razonable siempre”
De todas formas, la Conmebol se basará en tres aspectos claves para aplicarle una posible sanción al conjunto chileno: interrupción del encuentro, responsabilidad por la conducta de sus hinchas y lanzamiento de proyectiles desde la bandeja superior, producto del destrozo de sanitarios y partes del estadio. No obstante, la dirigencia de la U no se quedó de brazos cruzados y en su descargo, escribió: "Las pruebas son todos videos y, además, vamos a ofrecer testigos que van contar su experiencia traumática en ese evento. Lo que vamos a pedir es que se declare suspendido de manera definitiva el partido y que se consolide el resultado del partido en el momento en que fue suspendido”.
¿Cuándo saldrá la sanción para Independiente y la U. de Chile?
El martes próximo, a las 15 horas, ambos equipos deberán acudir a las oficinas de la Conmebol, en Luque, para una reunión decisiva que definirá el curso de la serie y las sanciones correspondientes al lamentable episodio de violencia.