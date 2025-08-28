Autoridades chilenas investigan amenazas a turistas argentinos tras la violencia en el fútbol

El ministro de Seguridad de Chile, Luis Cordero, aseguró que Carabineros y la PDI están verificando la información provista por agencias de turismo sobre posibles amenazas.

El ministro de Seguridad de Chile se refirió a las amenazas que denunciaron agencias y turistas argentinos.

El ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, respondió a las inquietudes de agencias de turismo argentinas que tomaron precauciones ante posibles amenazas contra sus clientes en Chile. Los temores surgieron tras los incidentes entre hinchas de los equipos de fútbol Universidad de Chile e Independiente.

"Es una preocupación que al parecer levantaron algunas agencias de turismo. Recibimos ese antecedente", afirmó el funcionario.

Cordero explicó que las autoridades chilenas, con la ayuda de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), están verificando la existencia de esas amenazas. "Carabineros ya implementó mecanismos de información preventiva para evitar cualquier tipo de inconveniente", añadió. Hasta el momento, el ministro señaló que no poseen más información que la aportada por las agencias turísticas.

Visitas con tranquilidad En referencia a la denuncia sobre una familia argentina que supuestamente se fue de Chile por temor a ser atacada, Cordero pidió a Carabineros investigar si el reporte es real. "Los turistas pueden visitar nuestro país con tranquilidad. En particular, los turistas argentinos, porque las medidas preventivas implementadas por estos eventos —producidos por un partido de fútbol— no tienen la magnitud para impedir que las personas disfruten de su estadía", aseguró.