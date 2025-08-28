Escándalo en Tucumán: detuvieron a una mujer por gritar "Viva la libertad, carajo" en un acto de Osvaldo Jaldo

La campaña rumbo a las legislativas nacionales sumó este jueves un polémico capítulo en Tucumán . Durante un acto del gobernador Osvaldo Jaldo , la policía detuvo a una mujer que gritó “¡Viva la libertad, carajo!”, y los libertarios pusieron el grito en el cielo.

"Resulta grotesco y absolutamente anti democrático que en pleno siglo XXI se intente condicionar la participación de otras fuerzas políticas mediante la intimidación, la represión o el amedrentamiento", denunciaron desde La Libertad Avanza .

El peronista Osvaldo Jaldo tuvo acercamientos a Javier Milei, pero endureció su discurso en los últimos meses.

Osvaldo Jaldo mantuvo una muy buena relación con Milei y lo apoyó en el Congreso

Este jueves, Jaldo encabezó un acto en Graneros, una localidad del sur de Tucumán, donde inauguró un puente nuevo sobre el río Marapa, que une a la localidad de Graneros con La Tala, Taco Rodeo y Alto El Puesto.

En medio del escenario festivo, la vecina Roxana Segovia irrumpió al grito de "¡Viva la libertad, carajo!", e inició un escándalo. Inmediatamente, desde el Gobierno provincial leyeron la acción como una provocación y la detuvieron en pleno acto.

Una tucumana fue detenida por gritar a favor de Javier Milei en un acto de Osvaldo Jaldo

En paralelo, otras dos vecinas fueron arrestadas por levantar carteles con críticas a la intendenta Graneros: "Señor Gobernador: necesitamos trabajo. Cobramos $500.000 en la Municipalidad por mes".

El hecho se dio a conocer porque Segovia se grabó mientras era trasladada a la comisaría local, con fuertes críticas hacia el gobernador peronista y un mensaje de apoyo a Javier Milei. "Mirá, Javo, me llevan detenida por gritar ‘¡Viva la libertad!’. Esto se tiene que terminar", dijo la libertaria.

La Libertad Avanza denunció persecución

En plena campaña electoral, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Federico Agustín Pelli, salió con los tapones de punta a denunciar la detención de Segovia. "Roxana y un grupo de mujeres (algunas con niños) fueron maltratadas y detenidas sin justificación por intentar expresarse libremente”, lanzó en un video por sus redes.

La Libertad Avanza denunció que detuvieron a una mujer por gritar "viva la libertad carajo"

“Un hecho aberrante e impensado para una provincia normal. Los efectivos policiales actuaron más como una seguridad de régimen, que como verdaderos guardianes de seguridad ciudadana", aseguró Pelli.

En ese marco, criticó fuertemente a Jaldo: "Tiene la posibilidad de aclarar este tema y no quedar como cómplice del evento, o mucho peor, como un gobernador que no maneja la policía a su cargo". Horas más tarde de su denuncia pública, Pelli logró la liberación de Segovia.