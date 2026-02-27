Encontraron en Tucumán la camioneta robada a Víctor Fayad: los detalles

Este jueves encontraron la camioneta del ministro de Hacienda de Mendoza en Tucumán. La misma había sido robada el lunes en Luján de Cuyo. Todos los detalles.

Víctor Fayad, ministro de Hacienda del Gobierno de Alfredo Cornejo, sufrió un hecho de inseguridad el lunes por la noche en Luján de Cuyo. El funcionario había sufrido un robo de su camioneta en calle Juan de Coria, en la localidad de Chacras de Coria, cerca de la casa de Natalio Mema, también ministro de Gobierno. Este jueves la policía de Tucumán recuperó el vehículo en un control policial.

La Dirección General de Unidades Especiales, en el Destacamento Río Huacra detalló que recuperaron en Tucumán una Toyota Hilux SW4 gris oscuro, dominio NDU429, que registraba pedido de secuestro desde el 24 de febrero. Los efectivos interceptaron la camioneta cuando ingresaba a Tucumán en un control vehicular de rutina, según informó La Gaceta de Tucumán.

El vehículo estaba siendo conducido por Tobías Naim Micareli Figueroa, con domicilio en Lavalle, Mendoza. Su acompañante, también mendocino, fue identificado como Lucas Lautaro Fragale. Al pedirle los papeles del rodado, ambos ocupantes no contaban con los documentos correspondientes. Además, los Policías del operativo verificaron la patente y arrojó pedido de secuestro activo.

Camioneta Fayad Tucumán La causa fue caratulada como “Encubrimiento en el proceso de hurto agravado de automotor”.

El vehículo se encuentra secuestrado y tanto Tobías Naim Micareli Figueroa como Lucas Lautaro Fragale quedaron detenidos.