Un ministro de Alfredo Cornejo fue víctima de inseguridad: le robaron la camioneta en Luján

El hecho ocurrió este lunes por la noche en Chacras de Coria. Qué se llevaron los delincuentes y cómo sigue la investigación.

Otro hecho de inseguridad se vivió este lunes por la noche en Luján de Cuyo y la víctima fue un funcionario de la gestión de Alfredo Cornejo. Se trata de Víctor Fayad, Ministro de Hacienda de la provincia, quien sufrió el robo de su camioneta, que estaba estacionada en las cercanías de la casa de otro funcionario, Natalio Mema, actual ministro de Gobierno.

Inseguridad en Luján de Cuyo El hecho ocurrió en calle Juan de Coria, en la localidad de Chacras de Coria.

La víctima dio aviso policial al 911 en el momento en el que se percató que su rodado ya no se encontraba estacionado donde lo había dejado. Desde la Policía local indicaron que personal policial que realizaba patrullajes en la zona fue avisado del robo. No obstante, hasta el momento la camioneta (una Toyota SW4) no ha aparecido.

Asunción Alfredo Cornejo fayad y mema.jpg Alf Ponce Mercado/MDZ

Además del rodado, hubo otra víctima, a quien le rompieron uno de los vidrios de otra camioneta y se llevaron una billetera con documentación personal; un refractómetro color gris marca Atago; una mochila marca Kuikma con dos paletas de pádel; y una rueda de auxilio marca Bridgestone.